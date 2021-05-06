Тренер Миная: Официальную позицию по этой всей ситуации даст руководство клуба

Главный тренер "Миная" Николай Цымбал в эфире ТК "Футбол" прокомментировал поражение от "Шахтера" (0:4) в 25-м туре УПЛ .

– Что случилось перед матчем ?

– Я бы хотел сейчас говорить только о футболе, что происходило во время матча.

– Но это непосредственно повлияло на матч.

– Руководство даст официальную позицию по этой всей ситуации. Я занимаюсь подготовкой к игре, поэтому хотел бы слушать вопросы по матчу.

– Команда сильно опоздала, как вы выбрали состав на матч?

– Состав был известен заблаговременно. Мы готовились, проводили теоретическое занятие.

Понимали, что это одна из ключевых игр. Благодарен футболистам, как они отдавались на поле. Но мастерство командное и индивидуальное у соперника на голову выше.

Поздравляю "Шахтер" с заслуженной победой.

– Правда, что были футболисты, на которых вы рассчитывали, но они не вышли.

– Были и есть, у нас очень большой лазарет, много травмированных – это еще один полноценный состав.

– Команда практически не успела размяться.

– В помещении была короткая разминка. К сожалению, не было времени провести на поле. Массажисты готовили, и ребята готовили себя к выходу на поле в подтрибунном помещении.

– Почему так много пропущенных мячей?

– Нам нужны были очки. При счете 1:0 начали выше подниматься, рисковать. У нас были хорошие предпосылки, чтобы забить, но не хватало в концовке атак. Игроки "Шахтера" воспользовались зонами, и вследствие этого получились голы.