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Тренер Миная: Официальную позицию по этой всей ситуации даст руководство клуба
Наставник Миная подвел итог матча с Шахтером
Скриншот: ТК Футбол
Главный тренер "Миная" Николай Цымбал в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
– Я бы хотел сейчас говорить только о футболе, что происходило во время матча.
– Но это непосредственно повлияло на матч.
– Руководство даст официальную позицию по этой всей ситуации. Я занимаюсь подготовкой к игре, поэтому хотел бы слушать вопросы по матчу.
– Команда сильно опоздала, как вы выбрали состав на матч?
– Состав был известен заблаговременно. Мы готовились, проводили теоретическое занятие.
Понимали, что это одна из ключевых игр. Благодарен футболистам, как они отдавались на поле. Но мастерство командное и индивидуальное у соперника на голову выше.
Поздравляю "Шахтер" с заслуженной победой.
– Правда, что были футболисты, на которых вы рассчитывали, но они не вышли.
– Были и есть, у нас очень большой лазарет, много травмированных – это еще один полноценный состав.
– Команда практически не успела размяться.
– В помещении была короткая разминка. К сожалению, не было времени провести на поле. Массажисты готовили, и ребята готовили себя к выходу на поле в подтрибунном помещении.
– Почему так много пропущенных мячей?
– Нам нужны были очки. При счете 1:0 начали выше подниматься, рисковать. У нас были хорошие предпосылки, чтобы забить, но не хватало в концовке атак. Игроки "Шахтера" воспользовались зонами, и вследствие этого получились голы.
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