Каштру: Если я уйду из этого клуба, будущее у Шахтера есть. Фундамент по крайней мере построен

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру после встречи с "Минаем" (4:0) рассказал о задержке начала матча, молодых игроках и работе с командой в течение двух лет

– Мистер Каштру, что с вашим контрактом? В интернете есть слухи о том, что "Шахтер" уже договорился с Роберто Де Дзерби.

– Ничего по этому поводу комментировать не буду. Меня интересует прежде всего то, что, если я уйду из этого клуба, будущее у "Шахтера" есть. Фундамент по крайней мере построен.

Если мы посмотрим на все то, что мы сделали… Сегодня, например, играли Судаков, Маркос Антонио, Тете, Вьюнник. Средний возраст ребят был 19,8 года. "Шахтер" помимо победы следует своему проекту. Не побеждая, мы бы не добрались до 1/8 финала Лиги Европы, пройдя при этом "Интер" в Лиге чемпионов. Только побеждая и проводя хорошие матчи, мы смогли взять верх над "Реалом". Все, что говорят вокруг, меня минимально интересует. Я счастлив тем, что сделал в "Шахтере". В прошлом сезоне мы стали чемпионами с рекордным отрывом от "Динамо" в 23 очка, отлично провели Лигу чемпионов, опередив "Динамо" (Загреб), но оставшись позади "Аталанты" и "Манчестер Сити". 1/8 финала Лиги Европы и проход в Лигу чемпионов со второго места. Отличная кампания в Лиге чемпионов – "Реал", "Интер", как я и сказал…

С большим количеством молодых ребят: смена поколений в команде – это все непросто. Много случаев COVID-19, много инфицированных игроков, много травм. Тем не менее даже так мы выжили. Доволен своей работой и доволен теми футболистами, которые у меня были в течение этих двух сезонов. Доволен тем, что ребята сделали. Несмотря на то, что в футболе мы не всегда добиваемся наших целей, если говорить глобально, среднее, что мы сделали за эти два сезона – это хорошо. Не забывая проект молодых игроков "Шахтера" – он выполнен. Будущее у "Шахтера" есть. Я надеюсь, что все будут очень счастливы в "Шахтере" и смогут продолжать работать по тому же проекту, который идеализировал наш господин президент. И он будет очень успешным.

– Как повлияла на команду задержка начала матча?

– Такое действует всегда, потому что немного теряется концентрация. Это было видно, особенно в первом тайме. Нам нужно было скорректировать некоторые ситуации в перерыве, и это удалось. Команда снова сконцентрировалась, настроилась. Очень странно проводить две разминки, ждать, пока игра начнется. Но, к счастью, нашей главной цели – победить, чтобы быть на втором месте, мы добились, и я счастлив благодаря этому факту.

– Сегодня соперником была последняя команда лиги. Почему не играли с первых минут молодые Витао, Мудрик, Фернандо, Судаков, но вышли Дентиньо и Хочолава, которые не являются основными?

– Молодые футболисты, которые начали в стартовом составе: Трубин, Додо, Корниенко, Тете и Соломон. В команде, где есть пять молодых игроков, то есть практически 50 процентов, мы счастливы тому, чего мы добились. И сейчас, когда вы думаете, что пять молодых игроков – мало, меня это радует. Потому что это все-таки признание работы, которая велась последние годы. Мы закончили матч с Трубиным, Додо, Корниенко, Судаковым, Маркосом Антонио, Тете, Фернандо и Вьюнником. Фантастическая работа молодых игроков и более возрастных ребят. Не начали так, потому что посчитали, что это будет лучшее решение для стартового состава. Так как мы боролись с "Зарей" за второе место, сейчас очень важно, что мы заняли его.