Хавбек Миная: Когда сказали, тогда и выехали, автобус опоздал

Полузащитник "Миная" Василий Пыняшко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал задержку матча 25-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:4) на 35 минут .

"Когда сказали, тогда и выехали, автобус опоздал, туда-сюда. Так случилось что опоздали на игру, но выходили драться и доказывать, сохранить прописку.

К сожалению, не вышло выполнить то, что поставили на игру", – сказал Пыняшко.