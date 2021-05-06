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Хавбек Миная: Когда сказали, тогда и выехали, автобус опоздал
Все банально
Полузащитник "Миная" Василий Пыняшко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал
"Когда сказали, тогда и выехали, автобус опоздал, туда-сюда. Так случилось что опоздали на игру, но выходили драться и доказывать, сохранить прописку.
К сожалению, не вышло выполнить то, что поставили на игру", – сказал Пыняшко.
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Источник:ТК Футбол
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