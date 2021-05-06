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Хавбек Миная: Когда сказали, тогда и выехали, автобус опоздал

Премьер-лига
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Все банально

Хавбек Миная: Когда сказали, тогда и выехали, автобус опоздал

Новина українською

Полузащитник "Миная" Василий Пыняшко в эфире ТК "Футбол" прокомментировал задержку матча 25-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:4) на 35 минут.

"Когда сказали, тогда и выехали, автобус опоздал, туда-сюда. Так случилось что опоздали на игру, но выходили драться и доказывать, сохранить прописку.

К сожалению, не вышло выполнить то, что поставили на игру", – сказал Пыняшко.

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай Василий Пиняшко
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Источник:
ТК Футбол

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Запорізьке Торпедо (zp)
07.05.2021 в 00:02
из жизни контрабандистов (с)
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