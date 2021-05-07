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Кривцов сыграл свой 200-й матч за Шахтер
В составе донецкого клуба футболист с 2010 года
Матч 25-го тура УПЛ против "Миная" (4:0) стал юбилейным для 30-летнего украинского защитника "Шахтера" Сергея Кривцова. Футболист сыграл свой 200-й матч в составе "горняков".
В составе донецкого клуба Кривцов с 2010 года.
В текущем сезоне 30-летний футболист за "горняков" во всех турнирах провел 18 матчей, в которых забил 1 гол и сделал результативную передачу.
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Источник:Instagram
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