Федык – о победе Руха: Когда результат не давит, играть легче

Главный тренер "Руха" Иван Федык прокомментировал победу своей команды над "Олимпиком" (3:0) в 25-м туре УПЛ.

"Поздравляю команду с победой и полученными тремя очками. Завтра (комментарий 6 мая - прим.) уже отправляемся на заключительный матч сезона в Днепр. Я бы не сказал, что первый тайм был лучшим в нашем исполнении в этом сезоне. Забили быстрый мяч и это нам помогло в том, как складывался первый тайм и поединок в целом. После перерыва уже играли по результату.

Ребята хорошо работают на тренировках и нет ничего удивительного в том, что они набирают хорошую форму. Не могу сказать, что предыдущие матчи мы провели плохо. Думаю, наши последние результаты закономерны.

Даем шанс и возможность молодым футболистам почувствовать атмосферу. Все они должны понимать, что место в основной команде нужно заслужить. Просто так никто в нашу команду не попадет.

Действительно, когда результат не давит, играть легче. На поле команда действовала более спокойно. Нам нужно приобретать три зачетных балла в каждом матче, поэтому не нужно находить особых слов, чтобы мотивировать футболистов", - сказал Федык.