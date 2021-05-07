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Политыло: Рух воспользовался нашими провалами в обороне
Капитан донецкого клуба - о поражении "львовянам"
Фото: ФК Олимпик Донецк
Капитан и хавбек "Олимпика" Сергей Политыло прокомментировал поражение против Руха (0:3) в 25-м туре УПЛ.
"В первые 15-20 минут мы проиграли матч. Почему-то у нас так происходит постоянно. Как-будто команда не выходит из раздевалки на старте матчей. Не доработали в отдельных моментах, много свободы давали нападающим "Руха", они, в свою очередь, хорошо цеплялись. Соперник воспользовался нашими провалами в обороне и к 30-й минуте уже выигрывал 3:0.
Возвращение Санжара? Я знаю Николаевича давно. Я приходил в "Олимпик", когда он еще был здесь. Я знаю и верю, что это его команда, он очень подходит "Олимпику". Конечно, у нового тренерского штаба было мало времени, чтобы что-то наладить, всего два дня. Но, можно не сомневаться, что с этим тренером команда в будущем будет давать результат.
Обидно, что отменили гол. Даже не для себя, а для команды. Может, это придало бы нам дополнительный импульс для возможного камбека. У нас впереди еще один матч. Хотелось бы уйти на отдых на положительных эмоциях", - сказал Политыло.
Напомним, что после 25-и туров УПЛ "Олимпик" находится на 13-м месте в турнирной таблице, в активе клуба 21 балл. Следующий матч подопечные Романа Санжара сыграют 9 мая со "Львовом" в 19:00.
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