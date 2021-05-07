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Политыло: Рух воспользовался нашими провалами в обороне

Премьер-лига
(1 голосов)

Капитан донецкого клуба - о поражении "львовянам"

Политыло: Рух воспользовался нашими провалами в обороне

Фото: ФК Олимпик Донецк

Новина українською

Капитан и хавбек "Олимпика" Сергей Политыло прокомментировал поражение против Руха (0:3) в 25-м туре УПЛ.

"В первые 15-20 минут мы проиграли матч. Почему-то у нас так происходит постоянно. Как-будто команда не выходит из раздевалки на старте матчей. Не доработали в отдельных моментах, много свободы давали нападающим "Руха", они, в свою очередь, хорошо цеплялись. Соперник воспользовался нашими провалами в обороне и к 30-й минуте уже выигрывал 3:0.

Возвращение Санжара? Я знаю Николаевича давно. Я приходил в "Олимпик", когда он еще был здесь. Я знаю и верю, что это его команда, он очень подходит "Олимпику". Конечно, у нового тренерского штаба было мало времени, чтобы что-то наладить, всего два дня. Но, можно не сомневаться, что с этим тренером команда в будущем будет давать результат.

Обидно, что отменили гол. Даже не для себя, а для команды. Может, это придало бы нам дополнительный импульс для возможного камбека. У нас впереди еще один матч. Хотелось бы уйти на отдых на положительных эмоциях", - сказал Политыло.

Напомним, что после 25-и туров УПЛ "Олимпик" находится на 13-м месте в турнирной таблице, в активе клуба 21 балл. Следующий матч подопечные Романа Санжара сыграют 9 мая со "Львовом" в 19:00.

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В статье: Сергей Политыло Олимпик (Донецк) Рух (Львов)
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Источник:
ФК Олимпик

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
07.05.2021 в 10:12
Санжар пришёл идём в ЕК
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