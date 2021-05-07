Выберите лучший гол 25-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

UA-Футбол предлагает читателям выбрать лучший гол предпоследнего тура чемпионата Украины. Мы предлагаем вам проголосовать не за все забитые мячи, а те, которые, по мнению редакции, выделяются. Претенденты расположены в хронологическом порядке.

"Ворскла" выиграла первый тайм у "Десны" благодаря бильярдному удара Оливье Тилля, но отмечаем и ассист Руслана Степанюка на люксембуржца

Но "Десна" ответила голом Андрея Гитченко - капитан выиграл верховую борьбу у капитана

Мощный удар Младена Бартуловича издали помог "Ингульцу" одержать победу над "Львовом"

Гол Андрея Борячука из "Руха" в ворота "Олимпика" немного напоминает легендарный мяч Робина Ван Перси на ЧМ-2014. Не хватило такого же эффектного падения, как у нидерландца

Тарас Степаненко начал разгром "Миная", забив головой чуть ли не с линии штрафной!

Победители предыдущих туров: