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Выберите лучший гол 25-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

Премьер-лига
(1 голосов)

Три из пяти голов забиты головой

Выберите лучший гол 25-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО

фото - ФК Рух (Львів)

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол предлагает читателям выбрать лучший гол предпоследнего тура чемпионата Украины. Мы предлагаем вам проголосовать не за все забитые мячи, а те, которые, по мнению редакции, выделяются. Претенденты расположены в хронологическом порядке.

"Ворскла" выиграла первый тайм у "Десны" благодаря бильярдному удара Оливье Тилля, но отмечаем и ассист Руслана Степанюка на люксембуржца

Но "Десна" ответила голом Андрея Гитченко - капитан выиграл верховую борьбу у капитана

Мощный удар Младена Бартуловича издали помог "Ингульцу" одержать победу над "Львовом"

Гол Андрея Борячука из "Руха" в ворота "Олимпика" немного напоминает легендарный мяч Робина Ван Перси на ЧМ-2014. Не хватило такого же эффектного падения, как у нидерландца

Тарас Степаненко начал разгром "Миная", забив головой чуть ли не с линии штрафной!

Победители предыдущих туров:

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В статье: Тарас Степаненко Андрей Борячук Оливье Тилль лучшие голы
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Комментарии (1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.05.2021 в 12:32
Как по мне, Бартулович и Борячук
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