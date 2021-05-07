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Выберите лучший гол 25-го тура УПЛ - Опрос + ВИДЕО
Три из пяти голов забиты головой
фото - ФК Рух (Львів)
UA-Футбол предлагает читателям выбрать лучший гол предпоследнего тура чемпионата Украины. Мы предлагаем вам проголосовать не за все забитые мячи, а те, которые, по мнению редакции, выделяются. Претенденты расположены в хронологическом порядке.
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Победители предыдущих туров:
- 16-й тур - Николай Кухаревич ( "Рух")
- 17-й тур - Сергей Сидорчук ( "Динамо")
- 18-й тур - Сергей Сидорчук ( "Динамо")
- 19-й тур - Манор Соломон ( "Шахтер")
- 20-й тур - Жерсон Родригес ("Динамо")
- 21-й тур - Виталий Миколенко ("Динамо")
- 22-й тур - Руслан Степанюк ("Ворскла")
- 23-й тур - Виктор Цыганков ("Динамо")
- 24-й тур - Жерсон Родригес ("Динамо")
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