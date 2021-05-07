Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ

Донецкому "Шахтеру" чтобы гарантировать себе серебро чемпионата нужно было победить "Минай". Закарпатский клуб в свою очередь должен был бороться за выживание - только набранные очки оставляли надежду на спасение. Матч вообще мог не состояться - футболисты "Миная" отказывались выходить на поле. И все же игра состоялась и завершилась абсолютно прогнозируемо. "Шахтер" отгрузил сопернику четыре мяча, обеспечил себе второе место по итогам сезона и отправил "Минай" во второй по рангу дивизион. Как это было, смотрите в ФОТО репортаже от корреспондента UA-Футбол Александра Приходько.

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