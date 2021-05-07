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Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ

Премьер-лига
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Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ

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Донецкому "Шахтеру" чтобы гарантировать себе серебро чемпионата нужно было победить "Минай". Закарпатский клуб в свою очередь должен был бороться за выживание - только набранные очки оставляли надежду на спасение. Матч вообще мог не состояться - футболисты "Миная" отказывались выходить на поле. И все же игра состоялась и завершилась абсолютно прогнозируемо. "Шахтер" отгрузил сопернику четыре мяча, обеспечил себе второе место по итогам сезона и отправил "Минай" во второй по рангу дивизион. Как это было, смотрите в ФОТО репортаже от корреспондента UA-Футбол Александра Приходько.

Фотогалерея

Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 1Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 2Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 3Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 4Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 5Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 6Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 7Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 8Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 9Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 10Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 11Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 12Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 13Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 14Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 15Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 16Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 17Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 18Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 19Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 1Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 2Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 3Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 4Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 5Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 6Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 7Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 8Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 9Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 10Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 11Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 12Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 13Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 14Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 15Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 16Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 17Прощание с элитой. ФОТО репортаж с матча, в котором Шахтер оформил вылет Миная из УПЛ - фото 18
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В статье: Шахтер (Донецк) фото ФК Минай
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