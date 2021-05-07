Тренер Миная: Договорные матчи? Не вижу в этом логики

Главный тренер "Миная" Николай Цымбал прокомментировал отсутствие Артема Милевского в матче с "Шахтером" (0:4) и ответил на другие вопросы журналистов.

– По первому тайму хотелось бы поблагодарить ребят за то, что выполнили установку. Они хорошо перемещались по полю, успевали перекрывать футболистов "Шахтера", которые вышли и не быстро играли. Этот темп позволял нам успевать перестраиваться в обороне. Были хорошие контратаки, чтобы забить гол, но, увы, не попадали по воротам.

Во втором тайме мы начали больше идти вперед, потому что понимали, что нам нужно отыгрываться, зарабатывать очки, чтобы спастись от вылета. Появлялось свободное пространство у футболистов "Шахтера", у которых большое мастерство, и они этим умело воспользовались.



– Что с Артемом Милевским? Почему он сегодня (6 мая - прим.) не играл?

– У Артема проблема с приводящей мышцей, что не позволило ему быть в боевой готовности. А на эту игру нужны были только здоровые футболисты. И хотелось бы говорить не только об Артеме, а обо всей команде. Очень много травмированных. В конце сезона наш лазарет – полноценный еще один состав.



– Команда вышла на матч на 30 минут позже. Правда ли, что это связано с историей с договорными матчами?

– Этот момент я не буду комментировать. Я хочу говорить только о футболе, об игровых моментах. А что касается околофутбольных тем, думаю, что руководство даст официальную позицию клуба.

Читайте такжеХавбек Миная: Когда сказали, тогда и выехали, автобус опоздал



– Как вы можете объяснить, что клуб попал в историю с договорными матчами после появления в команде Севидова?

– Какие матчи?



– Это слухи о том, что команда не вышла из-за…

– Я не могу сегодня упрекнуть ни одного футболиста, который вышел на футбольное поле, что он не отдавался, что-то делал так, чтобы голы специально залетали. Я, наоборот, благодарен игрокам: они выкладывались, они большие молодцы, что в этой сложной ситуации вышли на поле и отдавались полностью. Мастерство – это уже второй вопрос. Не могу как-то прокомментировать то, о чем вы спрашиваете, не вижу в этом логики", - сказал Цимбал.

Читайте также Журналист анонсировал роспуск Миная

Напомним, что ранее была информация о том, что матч "Минай" - "Шахтёр" не состоится из-за аномального числа ставок.