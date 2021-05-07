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Колос сыграет с Динамо в обед. В УПЛ изменили время начала матчей последнего тура

Премьер-лига
(1 голосов)

Игры пройдут 9 мая

Колос сыграет с Динамо в обед. В УПЛ изменили время начала матчей последнего тура

Фото: УПЛ

Новина українською

Дирекция УПЛ утвердила изменения во времени начала матчей 26 тура Премьер-лиги сезона 2020/21 годов

Соответствующие изменения были внесены Дирекцией УПЛ с целью обеспечения прямой трансляции всех семи матчей заключительного тура сезона.

26-й тур

9 мая (воскресенье)

Колос - Динамо 14:00

Минай - Ворскла 14:00

Заря - Александрия 14:00

Мариуполь - Десна 14:00

Шахтер - Ингулец 17:00

Днепр-1 - Рух 17:00

Львов - Олимпик 17:00

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УПЛ

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Комментарии (4)
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Kakhaber (Александрия-Харьков)
07.05.2021 в 12:33
мать вашу безтолкові мерзопакосні дурні лениві свинособаки, дирекція, горіть вам в аду мало того, що поставили на поминальну неділю, так ще й змістили на ранок, ублюдки, все життя люди будуть у вас плювати, феноменальні ви засранці
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.05.2021 в 12:15
Негідники! Уявіть яка спека буде у 2 год у тому ж Маріуполі.
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0
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avatar
Динамо-машина (Киев)
07.05.2021 в 12:03
В очередной раз убедился, что аналы футбол 1,2,3 гнусные га.ндо.ны! Специально поставили все самые интересные матчи в одно время (игры Ворсклы и Десны, которые борятся за последнюю путёвку в еврокубки; принципиальное дерби киевской области, где играют 1ая и 4ая команды чемпионата; классный матч бронзовой Зари и всегда неуступчивой Александрии). В то время, как на 17:00 поставили два ничего не решающих матча, а также игру шахтёра! Не сложно догадаться, что сделано это для того, что бы откусить рейтинги трансляции у Динамовской игры, и сделать их максимально возможными для кротов! Мерзские твари как всегда показали своё нутро!!
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+3
0
OctoberFest (Голая Пристань)
07.05.2021 в 12:30
Вообще-то, десна и колос прямые конкуренты, поэтому матчи в одно время
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