Премьер-лига
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Колос сыграет с Динамо в обед. В УПЛ изменили время начала матчей последнего тура
Игры пройдут 9 мая
Фото: УПЛ
Дирекция УПЛ утвердила изменения во времени начала матчей 26 тура Премьер-лиги сезона 2020/21 годов
Соответствующие изменения были внесены Дирекцией УПЛ с целью обеспечения прямой трансляции всех семи матчей заключительного тура сезона.
26-й тур
9 мая (воскресенье)
Колос - Динамо 14:00
Минай - Ворскла 14:00
Заря - Александрия 14:00
Мариуполь - Десна 14:00
Шахтер - Ингулец 17:00
Днепр-1 - Рух 17:00
Львов - Олимпик 17:00
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Источник:УПЛ
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Комментарии (4)
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Kakhaber (Александрия-Харьков)
07.05.2021 в 12:33
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
07.05.2021 в 12:15
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Динамо-машина (Киев)
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OctoberFest (Голая Пристань)
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