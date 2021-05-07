Колос сыграет с Динамо в обед. В УПЛ изменили время начала матчей последнего тура

В очередной раз убедился, что аналы футбол 1,2,3 гнусные га.ндо.ны! Специально поставили все самые интересные матчи в одно время (игры Ворсклы и Десны, которые борятся за последнюю путёвку в еврокубки; принципиальное дерби киевской области, где играют 1ая и 4ая команды чемпионата; классный матч бронзовой Зари и всегда неуступчивой Александрии). В то время, как на 17:00 поставили два ничего не решающих матча, а также игру шахтёра! Не сложно догадаться, что сделано это для того, что бы откусить рейтинги трансляции у Динамовской игры, и сделать их максимально возможными для кротов! Мерзские твари как всегда показали своё нутро!!