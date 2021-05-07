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Определены лучшие арбитры 24-го и 25-го туров Favbet Лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Первое и второе признание для рефери в этом сезоне

Определены лучшие арбитры 24-го и 25-го туров Favbet Лиги

фото - Олександр Приходько

UA-Футбол
Новина українською

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

В 24-м туре конкуренция развернулась между Юрием Ивановым и Виталием Романовым. Большинством голосов лучшим был признан Юрий Иванов. Он судил матч "Десна" - "Колос" (2:2), показал игрокам обеих команд восемь желтых карточек, две из которых превратились в красную. Пенальти не назначал.

В 25-м туре претендентов на почетное звание было еще больше – Андрей Коваленко, Сергей Бойко и Николай Балакин. Большинством голосов лучшим был признан Николай Балакин. Он судил матч "Ингулец" - "Львов" (1:0), никого не удалил, пенальти не назначал, показал игрокам обеих команд девять желтых карточек.

Для Юрия Иванова это первое подобное признание в сезоне, для Николая Балакина – второе. Ранее лучшими в туре становились Константин Труханов (1-й тур), Евгений Арановский (2-й, 11-й, 22-й и 23-й туры), Дмитрий Бондаренко (3-й тур), Анатолий Абдула (4-й тур), Екатерина Монзуль (5-й и 16-й туры), Сергей Бойко (6-й тур), Александр Шандор (7-й и 18-й туры), Ярослав Козик (8-й тур), Денис Шурман ( 9-й тур), Игорь Пасхал (10-й, 14-й и 21-й туры), Виктор Копиевский (12-й тур), Алексей Деревинский (13-й тур), Дмитрий Кривушкин (15-й тур), Александр Дердо (17-й тур), Николай Балакин (19-й тур) и Виталий Романов (20-й тур).

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