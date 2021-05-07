Определены лучшие арбитры 24-го и 25-го туров Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

В 24-м туре конкуренция развернулась между Юрием Ивановым и Виталием Романовым. Большинством голосов лучшим был признан Юрий Иванов. Он судил матч "Десна" - "Колос" (2:2), показал игрокам обеих команд восемь желтых карточек, две из которых превратились в красную. Пенальти не назначал.

В 25-м туре претендентов на почетное звание было еще больше – Андрей Коваленко, Сергей Бойко и Николай Балакин. Большинством голосов лучшим был признан Николай Балакин. Он судил матч "Ингулец" - "Львов" (1:0), никого не удалил, пенальти не назначал, показал игрокам обеих команд девять желтых карточек.