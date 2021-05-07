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Игрок Руха: Поединок с Олимпиком продемонстрировал, на что мы способны
Львовский клуб разгромил дончан
Фото: ФК Рух
Защитник "Руха" Максим Белый прокомментировал победу над "Олимпиком" (3:0) в 25-м туре УПЛ.
"Этот поединок продемонстрировал, на что мы способны, когда на нас не давит результат. Играли спокойно, раскованно, как говорится, в свое удовольствие. Забили замечательные мячи и тем самым порадовали болельщиков, которые сегодня (6 мая - прим.) пришли на стадион нас поддержать.
Надеюсь, в следующем сезоне их будет больше. Поздравляю всех с победой. Осталась еще одна игра, после чего будем готовиться к следующему сезону.
Тренерский штаб стабилизировал состав, внес минимальные изменения, поэтому показываем качественную игру. Будем двигаться в этом направлении. У нас тяжелый график, ведь в течение месяца играем через каждые три-четыре дня, поэтому во втором тайме играли по счету. Отдали инициативу "Олимпика", но игру мы контролировали до финального свистка", - сказал Белый.
Напомним, что в заключительном матче 26-го тура львовский "Рух" встретится 9 мая с "Днепром-1". Начало - в 17:00
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