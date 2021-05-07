Игрок Руха: Поединок с Олимпиком продемонстрировал, на что мы способны

Защитник "Руха" Максим Белый прокомментировал победу над "Олимпиком" (3:0) в 25-м туре УПЛ.

"Этот поединок продемонстрировал, на что мы способны, когда на нас не давит результат. Играли спокойно, раскованно, как говорится, в свое удовольствие. Забили замечательные мячи и тем самым порадовали болельщиков, которые сегодня (6 мая - прим.) пришли на стадион нас поддержать.

Надеюсь, в следующем сезоне их будет больше. Поздравляю всех с победой. Осталась еще одна игра, после чего будем готовиться к следующему сезону.

Тренерский штаб стабилизировал состав, внес минимальные изменения, поэтому показываем качественную игру. Будем двигаться в этом направлении. У нас тяжелый график, ведь в течение месяца играем через каждые три-четыре дня, поэтому во втором тайме играли по счету. Отдали инициативу "Олимпика", но игру мы контролировали до финального свистка", - сказал Белый.