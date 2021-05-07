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Селезнев: На Днепр из-за долгов не подавал в суд, у меня рука бы не поднялась

Премьер-лига
(1 голосов)

Днепровский клуб является частью его сердца

Селезнев: На Днепр из-за долгов не подавал в суд, у меня рука бы не поднялась

Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко

Новина українською

Бывший нападающий "Днепра" Евгений Селезнев рассказал о долгах днепровского клуба.

"На "Днепр" не подавал в суд (из-за долгов). У меня рука бы не поднялась. Как я на "Днепр" подам в суд? Это часть моего сердца. Так же никогда в жизни на "Шахтер" не подал бы, если были бы какие-то проблемы.

Эти две команды сделали из меня футболиста, которым я являюсь", - сказал Селезнев.

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Напомним, что в составе "днепрян" Селезнев выступал с 2009 по 2011 год и с 2012 по 2016. За "Днепр" форвард забил 88 голов в 192 матчах. Вместе с командой 35-летний футболист доходил до финала Лиги Европы-2015, где "Днепр" уступил "Севилье" (2:3).

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В статье: Евгений Селезнев Днепр
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Источник:
SportArena

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Комментарии (3)
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Dardolis (Первомайск)
07.05.2021 в 14:19
Посыл от Кормильца: " А на Колос, без проблем..."
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Trztrqtr (Украина)
07.05.2021 в 13:52
Подать в суд можно, только толку если клуб без пяти минут банкрот? И Селезнев это понимает. Поэтому рассказывает красивые истории.
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Dnepr-75 (Днiпро)
07.05.2021 в 13:39
Так подай, будешь должен Бене.Кормилец не угомонится, негде харчуватися.
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