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Селезнев: На Днепр из-за долгов не подавал в суд, у меня рука бы не поднялась
Днепровский клуб является частью его сердца
Фото: FootBoom /Автор - Денис Руденко
Бывший нападающий "Днепра" Евгений Селезнев рассказал о долгах днепровского клуба.
"На "Днепр" не подавал в суд (из-за долгов). У меня рука бы не поднялась. Как я на "Днепр" подам в суд? Это часть моего сердца. Так же никогда в жизни на "Шахтер" не подал бы, если были бы какие-то проблемы.
Эти две команды сделали из меня футболиста, которым я являюсь", - сказал Селезнев.
Напомним, что в составе "днепрян" Селезнев выступал с 2009 по 2011 год и с 2012 по 2016. За "Днепр" форвард забил 88 голов в 192 матчах. Вместе с командой 35-летний футболист доходил до финала Лиги Европы-2015, где "Днепр" уступил "Севилье" (2:3).
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