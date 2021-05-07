Селезнев: На Днепр из-за долгов не подавал в суд, у меня рука бы не поднялась

Бывший нападающий "Днепра" Евгений Селезнев рассказал о долгах днепровского клуба.

"На "Днепр" не подавал в суд (из-за долгов). У меня рука бы не поднялась. Как я на "Днепр" подам в суд? Это часть моего сердца. Так же никогда в жизни на "Шахтер" не подал бы, если были бы какие-то проблемы.

Эти две команды сделали из меня футболиста, которым я являюсь", - сказал Селезнев.