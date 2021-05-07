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Стали известны судейские назначения на заключительный тур УПЛ

Премьер-лига
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ВАР будет задействован на двух матчах

Стали известны судейские назначения на заключительный тур УПЛ

Фото - УАФ

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Комитет арбитров УАФ назначил судейские бригады на заключительные матчи 26-го тура УПЛ сезона 2020/21.

26 тур

9 мая

14:00 "Колос" - "Динамо". Ковалевка. Стадион "Колос". Арбитр - Омельченко А.В. (Славянск).

14:00 "Заря" - "Александрия". Запорожье. Стадион "Славутич-Арена". Арбитр - Соловьян А.Н. (Киев).

14:00 "Мариуполь" - "Десна". Мариуполь. Стадион им. В.С. Бойко. Арбитр - Балакин Н.А. (Киевская обл.), Арбитр ВАР - Бойко С.М. (Киевская обл.).

14:00 "Минай" - "Ворскла". Ужгород. Стадион "Авангард". Арбитр - Романов В.М. (Днепр), Арбитр ВАР - Шурман Д.Л. (Киевская обл.).

17:00 "Шахтер" - "Ингулец". Киев. НСК "Олимпийский". Арбитр - Панчишин Д.И. (Харьков).

17:00 "Днепр-1" - "Рух". Днепр. Стадион "Днепр-Арена". Арбитр - Серпутько Г.А. (Одесса).

17:00 "Львов" - "Олимпик". Львов. Стадион "Арена Львов". Арбитр - Романюк А.М. (Ивано-Франковск).

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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Источник:
УАФ

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