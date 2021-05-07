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Кополовец: После ухода Кобина я отошел от команды. Мне намекнули, чтобы не мешал Севидову

Премьер-лига
(1 голосов)

Спортивный директор - о ситуации в закарпатском клубе

Кополовец: После ухода Кобина я отошел от команды. Мне намекнули, чтобы не мешал Севидову

Фото: ФК Минай

Новина українською

Спортивный директор "Миная" Михаил Кополовец рассказал о матче против "Шахтера" (0:4) и о своем положении в клубе.

- С тех пор, как Василий Кобин ушел из команды, меня в клубе также нет. Вы же видите, что меня нигде не видно. Просто я никаких интервью не давал и ничего не говорил. Но с тех пор я отошел от команды.

Мне намекнули, чтобы я не мешал Севидову. И я ему не мешал. Поэтому не знаю, что дальше происходило с командой. Я просто отошел от дел.

Формально я в клубе, но никаких решений я не принимаю. Не понимаю того, что произошло в матче с "Шахтером". На данный момент я не внутри команды, поэтому вообще ничего не могу вам сказать. Очень жаль, что после такого стремительного выхода в Премьер-лигу, мы так бесславно вылетели. Очень жаль, что все так получилось.

А то, что произошло вчера, я не могу комментировать, потому что не знаю, что там произошло. Еще раз подчеркну, что с тех пор, как Кобин покинул "Минай" и пришел консультант, я не управляю командой. И не имею на нее никакого влияния. Это любой футболист подтвердит – с тех пор я не хожу на работу.

Я не давал на эту тему ни одного интервью, потому что не хотел нагнетать ситуацию и мешать работе консультанта. Но за эту ситуацию я ответственности не несу.

- Вылет из УПЛ – это конец для "Миная" или клуб будет существовать в дальнейшем?

– Здесь сложно что-то говорить. На данный момент я еще не встречался ни с президентом, ни с другими руководителями клуба. Думаю, что в ближайшее время все станет понятно. Я бы хотел поговорить с президентом, чтобы понимать, как все дальше будет. У меня пока такой информации нет.

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- Где вы себя дальше видите в футболе?

– Здесь также сложно что-то говорить. Сначала хочу пообщаться с президентом и затем уже буду что-то решать, – сказал Кополовец.

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В статье: Василий Кобин Михаил Кополовец Александр Севидов ФК Минай
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Источник:
Tribuna

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.05.2021 в 15:18
Не мешай!!!
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
07.05.2021 в 15:14
Ех Мишко , просрали з Васьком роботу вдома , тепер знову бетон колотить в Київ , або на Польщу по полуницях ...
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Next-R (Киев)
07.05.2021 в 14:53
Севидов. Аномальные ставки. СОВПАДЕНИЕ???
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0
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