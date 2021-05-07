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УАФ просила букмекеров не принимать новые ставки на матч Минай - Шахтер
Комитетом осуществляется проверка и других игр закарпатского клуба
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Комитет этики и честной игры УАФ опубликовал заявление по поводу задержки начала матча "Минай" – "Шахтер" в 25-м туре УПЛ.
"Вчера, 6 мая, накануне матча 26-го тура УПЛ "Минай" – "Шахтер" в СМИ появилась информация о том, что на данный матч размещались аномальные ставки на победу гостей с большой разницей голов.
Комитет сообщает, что владел информацией об этой ситуации еще до ее публичного объявления. С целью минимизации выплат по этим ставкам и приема букмекерами новых ставок во время матча, комитет обратился к объединениям букмекеров с просьбой заморозить выплаты и не принимать новые ставки на матч во время его хода.
Комитет дополнительно информирует, что в течение сезона 2020/2021 в рамках сотрудничества с партнером УАФ по сбору бетингових данных, компанией FeedConstruct, уже три команды по представлению комитета были заблокированы букмекерами для приема ставок на матчи с их участием в режиме "лайв". Это уникальная мировая практика, которая позволяет приостанавливать размещение подозрительных ставок во время матча.
Что касается клуба "Минай", то комитет обратится с просьбой к букмекерам минимизировать прием ставок на его следующий матч до начала игры.
Комитетом осуществляется проверка и других матчей этого клуба, в том числе команды U-21, результаты которой будут переданы в органы осуществления футбольного правосудия и Национальной полиции Украины в ближайшее время", – написано в заявлении.
Напомним, что матч "Минай" - "Шахтер" все-таки состоялся с 35-минутной задержкой и завершился победой "горняков" (4:0).
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