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УАФ просила букмекеров не принимать новые ставки на матч Минай - Шахтер

Премьер-лига
(1 голосов)

Комитетом осуществляется проверка и других игр закарпатского клуба

УАФ просила букмекеров не принимать новые ставки на матч Минай - Шахтер

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

Новина українською

Комитет этики и честной игры УАФ опубликовал заявление по поводу задержки начала матча "Минай" – "Шахтер" в 25-м туре УПЛ.

"Вчера, 6 мая, накануне матча 26-го тура УПЛ "Минай" – "Шахтер" в СМИ появилась информация о том, что на данный матч размещались аномальные ставки на победу гостей с большой разницей голов.

Комитет сообщает, что владел информацией об этой ситуации еще до ее публичного объявления. С целью минимизации выплат по этим ставкам и приема букмекерами новых ставок во время матча, комитет обратился к объединениям букмекеров с просьбой заморозить выплаты и не принимать новые ставки на матч во время его хода.

Комитет дополнительно информирует, что в течение сезона 2020/2021 в рамках сотрудничества с партнером УАФ по сбору бетингових данных, компанией FeedConstruct, уже три команды по представлению комитета были заблокированы букмекерами для приема ставок на матчи с их участием в режиме "лайв". Это уникальная мировая практика, которая позволяет приостанавливать размещение подозрительных ставок во время матча.

Что касается клуба "Минай", то комитет обратится с просьбой к букмекерам минимизировать прием ставок на его следующий матч до начала игры.

Комитетом осуществляется проверка и других матчей этого клуба, в том числе команды U-21, результаты которой будут переданы в органы осуществления футбольного правосудия и Национальной полиции Украины в ближайшее время", – написано в заявлении.

Напомним, что матч "Минай" - "Шахтер" все-таки состоялся с 35-минутной задержкой и завершился победой "горняков" (4:0).

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В статье: Шахтер (Донецк) ФК Минай
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Источник:
УАФ

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Комментарии (3)
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John Week (Łódź)
07.05.2021 в 14:57
Ну да favbet спонсор и ставки запретили принимать))....Выкиньте статистику выигрышей по УПЛ и первой , второй лигах-людям интересно будет и станет многое понятно
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0
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Next-R (Киев)
07.05.2021 в 14:52
Т.е. те что уже были поставлены - сыграли? Это что бы не делится выигрышем?
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0
-1
Варяг1964 (кременчуг)
07.05.2021 в 14:07
Севидов - символ коррупции в украинском футболе.
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