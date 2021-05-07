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Два игрока Ингульца покинут клуб по окончании сезона

Премьер-лига
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Клуб не нуждается в их услугах

Два игрока Ингульца покинут клуб по окончании сезона

Фото: sport.pl.ua

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Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал ситуацию с игроками, у которых 30 июня заканчиваются контракты с клубом.

"Мы как раз провели переговоры с теми футболистами, у которых заканчиваются контракты. Большинство из них дали согласие пролонгировать отношения. Осталось переговорить еще с двумя игроками, в которых мы заинтересованы.

Кто точно покинет "Ингулец"? Денис Васин и Игорь Чайковский. Мы не нуждаемся в их услугах", - сказал Поворознюк.

32-летний Васин перешел на правах аренды из "Ворсклы" в начале февраля текущего года. В составе команды из Петрового футболист провел 5 матчей и сделал результативную передачу.

29-летний Чайковский перешел в статусе свободного агента в марте 2021 года. За "Ингулец" хавбек сыграл в четырех матчах, результативными действиями не отличился.

Напомним, что в 25-м туре "Ингулец" обыграл "Львов" со счетом 1:0. В последнем туре чемпионата команду Сергея Лавриненко ожидает матч против донецкого "Шахтера". "Ингулец" занимает 11 место в чемпионате УПЛ, набрав 26 очков.

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В статье: Игорь Чайковский Денис Васин Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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