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СМИ: В организации матча Минай - Шахтер фигурирует 4 человека

Премьер-лига
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Один из них - Владимир Козленко

СМИ: В организации матча Минай - Шахтер фигурирует 4 человека

Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько

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Журналист Михаил Спиваковский в эфире нового выпуска "ТаТоТаке" рассказал о персонах, которые фигурируют в скандальном матче "Минай" - "Шахтер" (4:0).

"За день до матча в турецкой букмекерской конторе на тотал больше 3,5 (ТБ 3,5) в матче "Минай" – "Шахтер" было поставлено 100 тысяч долларов. Это аномально для УПЛ. Эта информация была донесена в УАФ, о ситуации знали Баранка, Костюченко, о ней знали внутри "Миная".

По моим источникам, мы эту информацию еще проверим, называются четыре организатора этого матча. Конкретно четыре человека. Фамилия одного их них достаточно известная - Владимир Козленко. Человек, занимавшийся подобными вещами в "Говерле" и "Сумах". Друг Севидова? Я не знаю, пили ли они вместе. По Севидову та информация, что он пришел и сказал команде: "Если вы выйдете на поле, то вас уничтожат при любом раскладе". Это вроде бы было. Поэтому роль Севидова мне неизвестна.

Еще три организатора матча - это люди из Днепра и Харькова. Эти люди через своих подставных персонажей ставили суммы на эту игру", - сказал Спиваковский.

Напомним, что ранее была информация о том, что матч "Минай" - "Шахтёр" не состоялся из-за аномального числа ставок.

Читайте такжеУАФ просила букмекеров не принимать новые ставки на матч Минай - Шахтер
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В статье: Александр Севидов Шахтер (Донецк) ФК Минай Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке

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