Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: В организации матча Минай - Шахтер фигурирует 4 человека
Один из них - Владимир Козленко
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Журналист Михаил Спиваковский в эфире нового выпуска "ТаТоТаке" рассказал о персонах, которые фигурируют в скандальном матче "Минай" - "Шахтер" (4:0).
"За день до матча в турецкой букмекерской конторе на тотал больше 3,5 (ТБ 3,5) в матче "Минай" – "Шахтер" было поставлено 100 тысяч долларов. Это аномально для УПЛ. Эта информация была донесена в УАФ, о ситуации знали Баранка, Костюченко, о ней знали внутри "Миная".
По моим источникам, мы эту информацию еще проверим, называются четыре организатора этого матча. Конкретно четыре человека. Фамилия одного их них достаточно известная - Владимир Козленко. Человек, занимавшийся подобными вещами в "Говерле" и "Сумах". Друг Севидова? Я не знаю, пили ли они вместе. По Севидову та информация, что он пришел и сказал команде: "Если вы выйдете на поле, то вас уничтожат при любом раскладе". Это вроде бы было. Поэтому роль Севидова мне неизвестна.
Еще три организатора матча - это люди из Днепра и Харькова. Эти люди через своих подставных персонажей ставили суммы на эту игру", - сказал Спиваковский.
Напомним, что ранее была информация о том, что матч "Минай" - "Шахтёр" не состоялся из-за аномального числа ставок.
Популярное сейчас
- Ванат останется в Динамо надолго, Косовский пролонгировал отношения с Ворсклой. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Первый за 35 лет: в матче с Ромой Кавани встряхнул пыль с интересного достижения в рамках еврокубков
- Финалисты Лиги Европы, вылет Миная, зарплата Де Дзерби. Главные новости за 6 мая
- Донецкий Шахтер может возглавить Дженнаро Гаттузо
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
- Криштиану Роналду купил самый дорогой пентхаус в Лиссабоне. ФОТО