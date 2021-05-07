СМИ: В организации матча Минай - Шахтер фигурирует 4 человека

Журналист Михаил Спиваковский в эфире нового выпуска "ТаТоТаке" рассказал о персонах, которые фигурируют в скандальном матче "Минай" - "Шахтер" (4:0).

"За день до матча в турецкой букмекерской конторе на тотал больше 3,5 (ТБ 3,5) в матче "Минай" – "Шахтер" было поставлено 100 тысяч долларов. Это аномально для УПЛ. Эта информация была донесена в УАФ, о ситуации знали Баранка, Костюченко, о ней знали внутри "Миная".

По моим источникам, мы эту информацию еще проверим, называются четыре организатора этого матча. Конкретно четыре человека. Фамилия одного их них достаточно известная - Владимир Козленко. Человек, занимавшийся подобными вещами в "Говерле" и "Сумах". Друг Севидова? Я не знаю, пили ли они вместе. По Севидову та информация, что он пришел и сказал команде: "Если вы выйдете на поле, то вас уничтожат при любом раскладе". Это вроде бы было. Поэтому роль Севидова мне неизвестна.

Еще три организатора матча - это люди из Днепра и Харькова. Эти люди через своих подставных персонажей ставили суммы на эту игру", - сказал Спиваковский.