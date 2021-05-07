Потеря Иванисени не станет ударом по центру поля Зари. О чем говорить после 25-го тура УПЛ

"Мариуполь" по делу отобрал очки у "Динамо"

В матче среды перед "Мариуполем" стояла непростая задача - им нужно было отобрать очки у чемпиона Украины, который побеждал до этого в девяти играх кряду. Был и запасной вариант, но куда лучше рассчитывать на свои силы, чем верить в то, что "Минай" обязательно оступится. Итоговый счет 0:0 подарил "приазовцам" одно очко, а также статус первой команды, которая не пропустила от столицы в 2021-м году.

Стоит отдать команде Маркевича должное. Как минимум, за первый тайм. "Мариуполь" до перерыва смотрелся интереснее соперника, создав два-три неплохих момента. "Приазовцы" действовали агрессивно впереди, чего за ними не наблюдалось в последние несколько недель. После перерыва Маркевич решил удержать синицу в руке, сделав ставку на игру в обороне и нулевку. Молодой наставник не прогадал, а его команде удалось отстоять эту важную ничью. Абсолютно заслуженную ничью. Пусть и против не самого мотивированного соперника.

"Мариуполь" официально остается в УПЛ и к этому вопросов особых быть не должно. Да, результаты команды весной оставляли желать лучшего, однако даже во времена кромешной тьмы в игре команды были светлые пятна. Крайне вероятно, что Остап Маркевич получит еще один год в клубе, что, как нам кажется, вполне справедливо. Георгий Грошев

Потеря Иванисени не будет ударом по центру поля "Зари", но нужно найти центрального защитника

Не секрет, что в ближайшее время из "Зари" может пойти Дмитрий Иванисеня, который еще недавно был незаменимым для луганчан ресурсом. Но сегодня игра Егора Назарины полностью компенсирует потери Иванисени в центре поля. Егор не хуже видит поле, читает игру, все равно полезно работает как на атаку, так и на разрушение.

Назарина дает не меньший объем работы, способен еще прогрессировать, однако Иванисеня благодаря своему универсализму может сыграть в центре защиты. Этим очень ценный, а его потеря может быть болезненной именно для обороны. Ведь "Заря" теряет и Абу Ханну, поэтому не остается никого из проверенных бойцов в пару к Виталию Вернидубу.

Следовательно, уход Иванисени потребует от "Зари" активной работы на трансферном рынке именно в контексте проблем в обороне. Хотя близок к уходу еще Юрченко, а его одним лишь Назариной не заменить... Игорь Семйон

Команды уже наелись и заканчивают сезон на морально-волевых

Красивого футбола в предпоследнем туре чемпионата мы не увидели. Во-первых, потому что он стартовал через двое с половиной суток после завершения предыдущего, во-вторых - силёнок у футболистов на финал чемпионата не хватает. Не удивляйтесь этому: на большинство клубов наложились травмы плюс Большой брат из Дома футбола решил сжать календарь на финише, когда три тура проводятся за восемь дней.

По итогу "Шахтёр" за апрель-май потерял трёх центрбеков и ключевого нападающего, "Десна" играет без всей центральной оси, а "Заря" из-за переноса матча с "Олимпиком" вообще живёт в режиме "два матча в неделю" уже месяц (что для украинских клубов непривычно).

Так что у нас в трёх финальных турах чемпионата определяется? Кто самый выносливый? Похоже, никто. Максимум очков за два игровых дня мая набрали только "Шахтёр", "Заря" и "Рух", которые на этом этапе встречались либо с аутсайдерами, либо с немотивированными соперниками.

К счастью, финальные титры текущего чемпионата мы увидим уже в воскресенье, после чего будет филлер с финалом Кубка. Футболисты сейчас мучаются, а мы вместе с ними. Александр Рыженко

"Колос" заслужил снова сыграть в еврокубках

Команда Руслана Костышина снова сыграет в еврокубках. Да, мы не верили, что им удастся повторить чудо прошлого сезона, но они сдюжили. Более того, у "Колоса" была возможность даже зацепиться за бронзу, однако несколько обидных потерь очков в играх против аутсайдера не позволили этого сделать. Но это не значит, что "бело-черных" не за что хвалить по итогам кампании.

Как минимум, команда заслужила комплименты за то, как провела финальную часть сезона. Календарь у "Колоса" был одним из самых сложных, ведь ради еврокубков им нужно было встретиться с "Днепром-1", "Александрией", "Динамо" (в последнем туре) и двумя главными конкурентами - "Десной" и "Ворсклой". Коллектив Костышина со всем этим справился, не проиграв ни разу за девять матчей, добыв за это время пять побед. Отличные показатели на финише сезона, одни из лучших в лиге за 2021-й год.

Можно долго говорить, что Ковалевке нечего делать в еврокубках, параллельно пуская репризы об аномальном количестве пенальти, но стоит признать главное. На финише сезона "Колос" был наиболее стабильным среди всех конкурентов, добыл в матчах с Черниговом и Полтавой четыре очка из шести и ни разу не проиграл весной. Что это, если не показатель заслуженного выхода в еврокубки? Георгий Грошев

"Десна" = "Ворскла"

"Ворскла" и "Десна" в чём-то похожи. Они устали от футбола к концу сезона, есть кадровый голод и оба коллектива неуютно чувствуют при игре первым номером. А в последнем туре придётся атаковать. Одним - ворота "Миная", другим - "Мариуполя".

Закарпатцам сейчас уже вряд ли что-то нужно. Клубу главное до воскресенья собрать заявку после скандального четверга. Поэтому три очка полтавчанам должны упасть в копилку достаточно легко.



Это вынуждает играть на победу "Десну" против "Мариуполя", и вот здесь есть большие сомнения. Лидер "северян" Андрей Тотовицкий пропустил четыре последних матча - ни в одном из них команда Александра Рябоконя не победила. А в случае, когда нужно играть только вперёд, "северяне" показывают довольно прямолинейный футбол, что для их ближайшего соперника только на руку. Да, Калитвинцев и Картушов иногда выстреливают, но как мы видим - через раз. Возможно, наконец-то вернётся Тотовицкий. С другой стороны: в двух последних турах, когда была критическая ситуация и нужно было отыгрываться, "Десна" после перерыва добивалась не самого плохого результата.





Очная битва в прошлую среду завершилась без ответа на главный вопрос: кто из этого дуэта сыграет в еврокубках в следующем сезоне. Чья возьмёт в заочной битве в ближайшее воскресенье? Ведь хочется думать не только о заслугах в текущем сезоне, но и перспективах пройти хотя бы один раунд отбора в Лиге конференций. Однозначного ответа не найти. Видимо, без особой разницы. Болеть летом будем и за полтавчан, и за черниговчан. Александр Рыженко

Борячуку нужно доверие. Он может быть лидером команды

В матче 23-го тура Борячук вышел на замену и сделал результат матча с "Мариуполем". Иван Федык тогда сказал, что рано называть Андрея лидером "Руха", а его дальнейшее место в основе будет зависеть от процесса тренировок.

Чего-то другого тренер, наверное, и не мог сказать, но красноречивее любых слов говорят поступки: с тех пор Борячук стабильно выходит в основе и показывает, что может быть вожаком.

Он не забил "Львову" и "Александрии", но результативно сыграл против "Олимпика". Однако голы и голевые передачи в ситуации Борячука - лишь верхушка айсберга. Ведь это нападающий, который благодаря скорости и хорошим физическим кондициям способен быть полезным для команды не только как завершитель атак.

"Рух" играет в очень энергозатратный футбол и Борячук чувствует себя в нем как рыба в воде. Примечательно также, что Федык стабилизировал состав "Руха" по сравнению с первым кругом чемпионата, когда невозможно было предусмотреть стартовую обойму львовян. Сформировав костяк команды, тренер сразу добился результата - уже шесть подряд матчей без поражений, лишь два пропущенных в течение этой серии. И Борячук как одна из самых заметных фигур в "Рухе". Тренерское доверие много значит. Игорь Семйон

Фото - ФК "Мариуполь", СК "Днепр-1", ФК "Ворскла"