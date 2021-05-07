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Потеря Иванисени не станет ударом по центру поля Зари. О чем говорить после 25-го тура УПЛ

Премьер-лига
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Выход "Колоса" в еврокубки, истощенность команд и схожие черты "Десны" и "Ворсклы" - в новых итогах тура от UA-Футбол

Потеря Иванисени не станет ударом по центру поля Зари. О чем говорить после 25-го тура УПЛ

Фото: Днепр-1

UA-Футбол
Новина українською

"Мариуполь" по делу отобрал очки у "Динамо"

В матче среды перед "Мариуполем" стояла непростая задача - им нужно было отобрать очки у чемпиона Украины, который побеждал до этого в девяти играх кряду. Был и запасной вариант, но куда лучше рассчитывать на свои силы, чем верить в то, что "Минай" обязательно оступится. Итоговый счет 0:0 подарил "приазовцам" одно очко, а также статус первой команды, которая не пропустила от столицы в 2021-м году.

Стоит отдать команде Маркевича должное. Как минимум, за первый тайм. "Мариуполь" до перерыва смотрелся интереснее соперника, создав два-три неплохих момента. "Приазовцы" действовали агрессивно впереди, чего за ними не наблюдалось в последние несколько недель. После перерыва Маркевич решил удержать синицу в руке, сделав ставку на игру в обороне и нулевку. Молодой наставник не прогадал, а его команде удалось отстоять эту важную ничью. Абсолютно заслуженную ничью. Пусть и против не самого мотивированного соперника.

Потеря Иванисени не станет ударом по центру поля Зари. О чем говорить после 25-го тура УПЛ - изображение 1

"Мариуполь" официально остается в УПЛ и к этому вопросов особых быть не должно. Да, результаты команды весной оставляли желать лучшего, однако даже во времена кромешной тьмы в игре команды были светлые пятна. Крайне вероятно, что Остап Маркевич получит еще один год в клубе, что, как нам кажется, вполне справедливо. Георгий Грошев

Потеря Иванисени не будет ударом по центру поля "Зари", но нужно найти центрального защитника

Не секрет, что в ближайшее время из "Зари" может пойти Дмитрий Иванисеня, который еще недавно был незаменимым для луганчан ресурсом. Но сегодня игра Егора Назарины полностью компенсирует потери Иванисени в центре поля. Егор не хуже видит поле, читает игру, все равно полезно работает как на атаку, так и на разрушение.

Назарина дает не меньший объем работы, способен еще прогрессировать, однако Иванисеня благодаря своему универсализму может сыграть в центре защиты. Этим очень ценный, а его потеря может быть болезненной именно для обороны. Ведь "Заря" теряет и Абу Ханну, поэтому не остается никого из проверенных бойцов в пару к Виталию Вернидубу.

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Следовательно, уход Иванисени потребует от "Зари" активной работы на трансферном рынке именно в контексте проблем в обороне. Хотя близок к уходу еще Юрченко, а его одним лишь Назариной не заменить... Игорь Семйон

Команды уже наелись и заканчивают сезон на морально-волевых

Красивого футбола в предпоследнем туре чемпионата мы не увидели. Во-первых, потому что он стартовал через двое с половиной суток после завершения предыдущего, во-вторых - силёнок у футболистов на финал чемпионата не хватает. Не удивляйтесь этому: на большинство клубов наложились травмы плюс Большой брат из Дома футбола решил сжать календарь на финише, когда три тура проводятся за восемь дней.

Потеря Иванисени не станет ударом по центру поля Зари. О чем говорить после 25-го тура УПЛ - изображение 2

По итогу "Шахтёр" за апрель-май потерял трёх центрбеков и ключевого нападающего, "Десна" играет без всей центральной оси, а "Заря" из-за переноса матча с "Олимпиком" вообще живёт в режиме "два матча в неделю" уже месяц (что для украинских клубов непривычно).

Так что у нас в трёх финальных турах чемпионата определяется? Кто самый выносливый? Похоже, никто. Максимум очков за два игровых дня мая набрали только "Шахтёр", "Заря" и "Рух", которые на этом этапе встречались либо с аутсайдерами, либо с немотивированными соперниками.

К счастью, финальные титры текущего чемпионата мы увидим уже в воскресенье, после чего будет филлер с финалом Кубка. Футболисты сейчас мучаются, а мы вместе с ними. Александр Рыженко

"Колос" заслужил снова сыграть в еврокубках

Команда Руслана Костышина снова сыграет в еврокубках. Да, мы не верили, что им удастся повторить чудо прошлого сезона, но они сдюжили. Более того, у "Колоса" была возможность даже зацепиться за бронзу, однако несколько обидных потерь очков в играх против аутсайдера не позволили этого сделать. Но это не значит, что "бело-черных" не за что хвалить по итогам кампании.

Как минимум, команда заслужила комплименты за то, как провела финальную часть сезона. Календарь у "Колоса" был одним из самых сложных, ведь ради еврокубков им нужно было встретиться с "Днепром-1", "Александрией", "Динамо" (в последнем туре) и двумя главными конкурентами - "Десной" и "Ворсклой". Коллектив Костышина со всем этим справился, не проиграв ни разу за девять матчей, добыв за это время пять побед. Отличные показатели на финише сезона, одни из лучших в лиге за 2021-й год.

Можно долго говорить, что Ковалевке нечего делать в еврокубках, параллельно пуская репризы об аномальном количестве пенальти, но стоит признать главное. На финише сезона "Колос" был наиболее стабильным среди всех конкурентов, добыл в матчах с Черниговом и Полтавой четыре очка из шести и ни разу не проиграл весной. Что это, если не показатель заслуженного выхода в еврокубки? Георгий Грошев

"Десна" = "Ворскла"

"Ворскла" и "Десна" в чём-то похожи. Они устали от футбола к концу сезона, есть кадровый голод и оба коллектива неуютно чувствуют при игре первым номером. А в последнем туре придётся атаковать. Одним - ворота "Миная", другим - "Мариуполя".

Закарпатцам сейчас уже вряд ли что-то нужно. Клубу главное до воскресенья собрать заявку после скандального четверга. Поэтому три очка полтавчанам должны упасть в копилку достаточно легко.

Это вынуждает играть на победу "Десну" против "Мариуполя", и вот здесь есть большие сомнения. Лидер "северян" Андрей Тотовицкий пропустил четыре последних матча - ни в одном из них команда Александра Рябоконя не победила. А в случае, когда нужно играть только вперёд, "северяне" показывают довольно прямолинейный футбол, что для их ближайшего соперника только на руку. Да, Калитвинцев и Картушов иногда выстреливают, но как мы видим - через раз. Возможно, наконец-то вернётся Тотовицкий. С другой стороны: в двух последних турах, когда была критическая ситуация и нужно было отыгрываться, "Десна" после перерыва добивалась не самого плохого результата.

Потеря Иванисени не станет ударом по центру поля Зари. О чем говорить после 25-го тура УПЛ - изображение 3

Очная битва в прошлую среду завершилась без ответа на главный вопрос: кто из этого дуэта сыграет в еврокубках в следующем сезоне. Чья возьмёт в заочной битве в ближайшее воскресенье? Ведь хочется думать не только о заслугах в текущем сезоне, но и перспективах пройти хотя бы один раунд отбора в Лиге конференций. Однозначного ответа не найти. Видимо, без особой разницы. Болеть летом будем и за полтавчан, и за черниговчан. Александр Рыженко

Борячуку нужно доверие. Он может быть лидером команды

В матче 23-го тура Борячук вышел на замену и сделал результат матча с "Мариуполем". Иван Федык тогда сказал, что рано называть Андрея лидером "Руха", а его дальнейшее место в основе будет зависеть от процесса тренировок.

Чего-то другого тренер, наверное, и не мог сказать, но красноречивее любых слов говорят поступки: с тех пор Борячук стабильно выходит в основе и показывает, что может быть вожаком.

Он не забил "Львову" и "Александрии", но результативно сыграл против "Олимпика". Однако голы и голевые передачи в ситуации Борячука - лишь верхушка айсберга. Ведь это нападающий, который благодаря скорости и хорошим физическим кондициям способен быть полезным для команды не только как завершитель атак.

"Рух" играет в очень энергозатратный футбол и Борячук чувствует себя в нем как рыба в воде. Примечательно также, что Федык стабилизировал состав "Руха" по сравнению с первым кругом чемпионата, когда невозможно было предусмотреть стартовую обойму львовян. Сформировав костяк команды, тренер сразу добился результата - уже шесть подряд матчей без поражений, лишь два пропущенных в течение этой серии. И Борячук как одна из самых заметных фигур в "Рухе". Тренерское доверие много значит. Игорь Семйон

Фото - ФК "Мариуполь", СК "Днепр-1", ФК "Ворскла"

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В статье: О чем говорить
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
07.05.2021 в 19:41
Вместо Абу Ханы будет Руфати играть,теперь замену Юрченко нужно найти
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