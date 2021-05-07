Ахметов: Шахтер должен предложить Пятову новый контракт

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов высказался о конкуренции Пятова с Трубиным и дальнейшей карьере Андрея в " Шахтере ", у которого этим летом истекает срок действия контракта с клубом.

"Я считаю, что клуб должен предложить ему контракт, потому что Пятов – это легенда, легенда и еще раз легенда нашего клуба, который очень много сделал для нас.

И мне кажется, что он в "Шахтере" уже дольше, чем я. А как я уже говорил, 11 октября будет 25 лет. Поэтому мне так кажется.

Но что касается нашего молодого голкипера, так мы все видим, что это очень сильное приобретение "Шахтера" и, мне кажется, мы уверенно себя чувствуем. Но я хочу сказать, что здесь пусть побеждает конкуренция, пусть побеждает лучший. Я уверен, что Пятов никогда в жизни не опустит руки и пусть играет тот, кто сильнее. Самый сильный должен играть", - сказал Ахметов.