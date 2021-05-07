  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Ахметов: Шахтер должен предложить Пятову новый контракт
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ахметов: Шахтер должен предложить Пятову новый контракт

Премьер-лига
(1 голосов)

Согласится ли сам вратарь?

Ахметов: Шахтер должен предложить Пятову новый контракт

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов высказался о конкуренции Пятова с Трубиным и дальнейшей карьере Андрея в "Шахтере", у которого этим летом истекает срок действия контракта с клубом.

"Я считаю, что клуб должен предложить ему контракт, потому что Пятов – это легенда, легенда и еще раз легенда нашего клуба, который очень много сделал для нас.

И мне кажется, что он в "Шахтере" уже дольше, чем я. А как я уже говорил, 11 октября будет 25 лет. Поэтому мне так кажется.

Но что касается нашего молодого голкипера, так мы все видим, что это очень сильное приобретение "Шахтера" и, мне кажется, мы уверенно себя чувствуем. Но я хочу сказать, что здесь пусть побеждает конкуренция, пусть побеждает лучший. Я уверен, что Пятов никогда в жизни не опустит руки и пусть играет тот, кто сильнее. Самый сильный должен играть", - сказал Ахметов.

Напомним, что в текущем сезоне во всех турнирах 36-летний Пятов провел 7 матчей, в которых пропустил 12 мячей и 1 раз отстоял на ноль. Последний раз в составе "горняков" футболист выходил на поле в 1/4 Кубка Украины против "Агробизнеса".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Андрей Пятов Ринат Ахметов Шахтер (Донецк) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...