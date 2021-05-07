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Ахметов: Когда в футбол будут возвращаться люди, которые любят футбол больше, чем деньги, качество чемпионата будет расти

Премьер-лига
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Президент Шахтера высказался о желании Александра Ярославского возродить Металлист

Ахметов: Когда в футбол будут возвращаться люди, которые любят футбол больше, чем деньги, качество чемпионата будет расти

footballua.tv

Новина українською

Президент "Шахтера" Ринат Ахметов высказался о планах Александра Ярославского возродить харьковский "Металлист".

"Когда в футбол будут возвращаться люди, которые любят футбол больше, чем деньги, которые будут инвестировать в футбол душу и сердце, вкладывать душу и сердце, значит качество нашего футбола и нашего чемпионата будет расти. Значит конкуренция будет лучше и значит в Европе будем все выглядеть лучше. Поэтому это хорошо для украинского футбола", -сказал Ахметов.

Напомним, что недавно бизнесмен Александр Ярославский заявил о желании возродить "Металлист".

Также Ярославский говорил, что, возможно, "Металл" станет базой для возрожденного клуба.

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В статье: Ринат Ахметов Александр Ярославский Шахтер (Донецк) Металлист (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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