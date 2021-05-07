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Ахметов: Когда в футбол будут возвращаться люди, которые любят футбол больше, чем деньги, качество чемпионата будет расти
Президент Шахтера высказался о желании Александра Ярославского возродить Металлист
footballua.tv
Президент "
"Когда в футбол будут возвращаться люди, которые любят футбол больше, чем деньги, которые будут инвестировать в футбол душу и сердце, вкладывать душу и сердце, значит качество нашего футбола и нашего чемпионата будет расти. Значит конкуренция будет лучше и значит в Европе будем все выглядеть лучше. Поэтому это хорошо для украинского футбола", -сказал Ахметов.
Напомним, что недавно бизнесмен
Также Ярославский говорил, что, возможно, "Металл" станет базой для возрожденного клуба.
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