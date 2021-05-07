Ахметов: Когда в футбол будут возвращаться люди, которые любят футбол больше, чем деньги, качество чемпионата будет расти

Президент " Шахтера " Ринат Ахметов высказался о планах Александра Ярославского возродить харьковский "Металлист".

"Когда в футбол будут возвращаться люди, которые любят футбол больше, чем деньги, которые будут инвестировать в футбол душу и сердце, вкладывать душу и сердце, значит качество нашего футбола и нашего чемпионата будет расти. Значит конкуренция будет лучше и значит в Европе будем все выглядеть лучше. Поэтому это хорошо для украинского футбола", -сказал Ахметов.