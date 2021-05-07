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Матч Шахтер - Ингулец пройдет со зрителями

Премьер-лига
(1 голосов)

В Киеве на Олимпийском

Матч Шахтер - Ингулец пройдет со зрителями

ФК Шахтер

Новина українською

В воскресенье 9 мая "Шахтер" на НСК "Олимпийский" примет "Ингулец".

Матч заключительного, 26-го тура Премьер-лиги начнется в 17:00 и пройдет со зрителями.

Донецкий клуб уже начал реализацию билетов. Стоимость билетов - от 50 гривен до 4 000 гривен.

Отмечается, что билеты реализуются только онлайн.

Все болельщики должны придерживаться всех санитарных норм и правил.

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В статье: Шахтер (Донецк) Ингулец (Петрово)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
07.05.2021 в 19:32
пройдёт со зрителями и оркестром
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