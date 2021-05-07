Премьер-лига
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Матч Шахтер - Ингулец пройдет со зрителями
В Киеве на Олимпийском
ФК Шахтер
В воскресенье 9 мая "
Матч заключительного, 26-го тура Премьер-лиги начнется в 17:00 и пройдет со зрителями.
Донецкий клуб уже начал реализацию билетов. Стоимость билетов - от 50 гривен до 4 000 гривен.
Отмечается, что билеты реализуются только онлайн.
Все болельщики должны придерживаться всех санитарных норм и правил.
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Источник:ФК Шахтер
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
07.05.2021 в 19:32
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