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УПЛ назвала лучшего тренера 25-го тура

Премьер-лига
(1 голосов)

Награда досталась бронзовому призеру чемпионата

УПЛ назвала лучшего тренера 25-го тура

/upl.ua

Новина українською

Всеукраинское объединение тренеров подвело итоги в голосовании на звание лучшего тренера 25-го тура УПЛ.

Лауреатом награды стал наставник "Зари" Виктор Скрипник.

Тренер получил от специалистов 4.6 баллов из 5 возможных.

Напомним, что в 25-м туре "Заря" на выезде обыграла "Днепр-1" (1:0), и завоевала бронзовые награды чемпионата.

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В статье: Заря (Луганск) Виктор Скрипник
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Комментарии (1)
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batkomaxno555 (Никополь)
07.05.2021 в 20:11
Скрипник лучший тренер! На Украине живут тупые ослы!
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