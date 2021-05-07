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УПЛ назвала лучшего тренера 25-го тура
Награда досталась бронзовому призеру чемпионата
/upl.ua
Всеукраинское объединение тренеров подвело итоги в голосовании на звание лучшего тренера 25-го тура УПЛ.
Лауреатом награды стал наставник "
Тренер получил от специалистов 4.6 баллов из 5 возможных.
Напомним, что в 25-м туре "Заря" на выезде обыграла "Днепр-1" (1:0), и завоевала бронзовые награды чемпионата.
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Источник:Офіційний сайт УПЛ
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Комментарии (1)
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batkomaxno555 (Никополь)
07.05.2021 в 20:11
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