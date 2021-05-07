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Тайсон: В Шахтере я конфликтовал с тренерским штабом, руководством. Это было немного некрасиво с моей стороны

Премьер-лига
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Тайсон сыграл свой первый матч после возвращения в Интернасьонал

Тайсон: В Шахтере я конфликтовал с тренерским штабом, руководством. Это было немного некрасиво с моей стороны

Шахтар / Автор невідомий

Новина українською

Экс-хавбек "Шахтера" Тайсон, который вчера провел свой первый матч после возвращения в "Интернасьонал" (победа в Кубке Либертадорес над парагвайской "Олимпией" 6:1), рассказал, почему покинул "Шахтер".

"Теперь я чувствую большое облегчение. Перед первым матчем за "Интернасьонал" я немного нервничал. Мне казалось, что я возвращаюсь на десять лет назад, когда я дебютировал "Интер".

Нам удалось провести отличную игру и одержать победу, а это самое главное.

Я всегда хотел вернуться. Я пробыл в Украине 11 лет, и у меня уже было желание вернуться, быть рядом со своей семьей.

Также это желание вернуться в "Интер" из благодарности за то, что клуб сделал для меня. Я не мог в тот момент повернуться спиной к клубу, который раскрыл меня, который заставил меня стать профессионалом и добиться больших успехов.

Я мог бы остаться в Европе, потому что у меня были предложения из других клубов, и даже в Украине мне предложили двухлетний контракт, но я чувствовал, что пора вернуться домой, чтобы снова быть счастливым.

В клубе я конфликтовал с тренерским штабом, с руководством. Это было немного некрасиво с моей стороны, но, слава Богу, в конце концов все обошлось, мне удалось с ними договориться и найти общий язык", - сказал Тайсон.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри)
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Источник:
UOL Esporte

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