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Тайсон: В Шахтере я конфликтовал с тренерским штабом, руководством. Это было немного некрасиво с моей стороны
Тайсон сыграл свой первый матч после возвращения в Интернасьонал
Шахтар / Автор невідомий
Экс-хавбек "
"Теперь я чувствую большое облегчение. Перед первым матчем за "Интернасьонал" я немного нервничал. Мне казалось, что я возвращаюсь на десять лет назад, когда я дебютировал "Интер".
Нам удалось провести отличную игру и одержать победу, а это самое главное.
Я всегда хотел вернуться. Я пробыл в Украине 11 лет, и у меня уже было желание вернуться, быть рядом со своей семьей.
Также это желание вернуться в "Интер" из благодарности за то, что клуб сделал для меня. Я не мог в тот момент повернуться спиной к клубу, который раскрыл меня, который заставил меня стать профессионалом и добиться больших успехов.
Я мог бы остаться в Европе, потому что у меня были предложения из других клубов, и даже в Украине мне предложили двухлетний контракт, но я чувствовал, что пора вернуться домой, чтобы снова быть счастливым.
В клубе я конфликтовал с тренерским штабом, с руководством. Это было немного некрасиво с моей стороны, но, слава Богу, в конце концов все обошлось, мне удалось с ними договориться и найти общий язык", - сказал Тайсон.
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