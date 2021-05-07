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Минай после матча с Шахтером вернулся в Ужгород в неполном составе
В Киеве задержались Артем Милевский, Антон Каниболоцкий и Александр Севидов
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Отсутствовали Артем Милевский, Антон Каниболоцкий, которые по разным причинам не участвовали в противостоянии с "горняками", и тренер-консультант Александр Севидов.
Напомним, матч "Миная" против "Шахтера" был под угрозой срыва из-за нежелания игроков команды выходить на игру. В итоге матч начался с опозданием.
У футболистов "Миная" 7 мая – выходной день, а подготовка к заключительному матчу сезона с "Ворсклой" начнется завтра. Не стоит исключать, что в последней игре чемпионата с полтавчанами закарпатцы выйдут на поле без многих опытных футболистов.
Напомним, что после крупного поражения от "Шахтера" (0:4) "Минай" потерял место в УПЛ. Появилась информация, что
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