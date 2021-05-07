Минай после матча с Шахтером вернулся в Ужгород в неполном составе

" Минай " вернулся в Ужгород из Киева, где проводил домашний календарный поединок 25-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:4), не в полном составе.

Отсутствовали Артем Милевский, Антон Каниболоцкий, которые по разным причинам не участвовали в противостоянии с "горняками", и тренер-консультант Александр Севидов.

Напомним, матч "Миная" против "Шахтера" был под угрозой срыва из-за нежелания игроков команды выходить на игру. В итоге матч начался с опозданием.

У футболистов "Миная" 7 мая – выходной день, а подготовка к заключительному матчу сезона с "Ворсклой" начнется завтра. Не стоит исключать, что в последней игре чемпионата с полтавчанами закарпатцы выйдут на поле без многих опытных футболистов.