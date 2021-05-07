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Минай после матча с Шахтером вернулся в Ужгород в неполном составе

Премьер-лига
(1 голосов)

В Киеве задержались Артем Милевский, Антон Каниболоцкий и Александр Севидов

Минай после матча с Шахтером вернулся в Ужгород в неполном составе

Новина українською

"Минай" вернулся в Ужгород из Киева, где проводил домашний календарный поединок 25-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:4), не в полном составе.

Отсутствовали Артем Милевский, Антон Каниболоцкий, которые по разным причинам не участвовали в противостоянии с "горняками", и тренер-консультант Александр Севидов.

Напомним, матч "Миная" против "Шахтера" был под угрозой срыва из-за нежелания игроков команды выходить на игру. В итоге матч начался с опозданием.

У футболистов "Миная" 7 мая – выходной день, а подготовка к заключительному матчу сезона с "Ворсклой" начнется завтра. Не стоит исключать, что в последней игре чемпионата с полтавчанами закарпатцы выйдут на поле без многих опытных футболистов.

Напомним, что после крупного поражения от "Шахтера" (0:4) "Минай" потерял место в УПЛ. Появилась информация, что клуб может прекратить свое существование.

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В статье: ФК Минай
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Комментарии (1)
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янковский ян (Запорожье)
07.05.2021 в 21:30
Ставки забрать)))
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