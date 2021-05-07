Ванат: Суркис выразил надежду, что я продолжу так же забивать голы и за первую команду Динамо

19-летний форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат, который накануне подписал новый долгосрочный контракт с клубом , прокомментировал это событие.

- Влад, какие впечатления после подписания нового контракта с "Динамо"? Какая у тебя теперь ответственность перед клубом, болельщиками?

- Приятные ощущения. Ответственность в "Динамо" есть всегда, на любом уровне. Являясь игроком "Динамо", всегда чувствуешь ответственность за работу и отношение к делу.

- В этом сезоне о тебе узнало еще больше любителей футбола, ведь ты бьешь рекорд за рекордом…

- Всегда есть ответственность, когда ты играешь за киевское "Динамо". За это мы любим футбол, ради этого стоит посвящать себя этому виду спорта.

- Уже полгода ты тренируешься с первой командой. Что почерпнул от работы под руководством Мирчи Луческу?

- Там уделяется много внимания деталям, о которых раньше даже не подумал бы – куда побежать, как правильно отдать пас. У Мистера есть чему поучиться.

- Вчера ты встречался с президентом "Динамо", подписывая контракт. Чего он тебе пожелал?

- Игорь Михайлович поздравил меня с рекордом и выразил надежду, что я продолжу так же забивать голы и за первую команду.