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Ванат: Суркис выразил надежду, что я продолжу так же забивать голы и за первую команду Динамо
19-летний форвард киевлян подписал новый контракт с клубом
19-летний форвард киевского "Динамо" Владислав Ванат, который накануне подписал
- Влад, какие впечатления после подписания нового контракта с "Динамо"? Какая у тебя теперь ответственность перед клубом, болельщиками?
- Приятные ощущения. Ответственность в "Динамо" есть всегда, на любом уровне. Являясь игроком "Динамо", всегда чувствуешь ответственность за работу и отношение к делу.
- В этом сезоне о тебе узнало еще больше любителей футбола, ведь ты бьешь рекорд за рекордом…
- Всегда есть ответственность, когда ты играешь за киевское "Динамо". За это мы любим футбол, ради этого стоит посвящать себя этому виду спорта.
- Уже полгода ты тренируешься с первой командой. Что почерпнул от работы под руководством Мирчи Луческу?
- Там уделяется много внимания деталям, о которых раньше даже не подумал бы – куда побежать, как правильно отдать пас. У Мистера есть чему поучиться.
- Вчера ты встречался с президентом "Динамо", подписывая контракт. Чего он тебе пожелал?
- Игорь Михайлович поздравил меня с рекордом и выразил надежду, что я продолжу так же забивать голы и за первую команду.
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