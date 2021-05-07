Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Кулача заканчивается контракт с Ворсклой. Он смотрит в сторону Европы
Летом лучший бомбардир УПЛ с высокой долей вероятности покинет Ворсклу
Фото: ФК Ворскла
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал, какие перспективы продолжения карьеры у нападающего "Ворсклы"
"У Владислава Кулача заканчивается контракт с полтавской "Ворсклой". Он становится свободным агентом.
Я точно знаю, что Кулач рассматривает перспективу не оставаться в полтавской "Ворскле". Кулач смотрит в сторону Европы, и вероятность очень высокая, что он продолжит карьеру в зарубежном клубе. В какой именно стране? Мне это пока неизвестно", - сказал Денисов.
Отметим, что Кулач с большой долей вероятности выиграет бомбардирскую гонку УПЛ. Перед последним туром у Влада 14 голов, а у его ближайшего преследователя (Цыганкова) 12 точных ударов.
Популярное сейчас
- СМИ: В организации матча Минай - Шахтер фигурируют 4 человека
- Канада усмирила Россию в финале юниорского ЧМ по хоккею
- По стопам отца: Экс-легионер киевского Динамо начал тренерскую карьеру
- Журналист анонсировал роспуск Миная
- Невероятная жена нового тренера Тоттенхэма, которая выходила его после жуткой травмы. ФОТО
- Парень на фоне домов: Шапаренко показал новое тату