У Кулача заканчивается контракт с Ворсклой. Он смотрит в сторону Европы

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал, какие перспективы продолжения карьеры у нападающего "Ворсклы" Владислава Кулача .

"У Владислава Кулача заканчивается контракт с полтавской "Ворсклой". Он становится свободным агентом.

Я точно знаю, что Кулач рассматривает перспективу не оставаться в полтавской "Ворскле". Кулач смотрит в сторону Европы, и вероятность очень высокая, что он продолжит карьеру в зарубежном клубе. В какой именно стране? Мне это пока неизвестно", - сказал Денисов.