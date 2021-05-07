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У Кулача заканчивается контракт с Ворсклой. Он смотрит в сторону Европы

Премьер-лига
(1 голосов)

Летом лучший бомбардир УПЛ с высокой долей вероятности покинет Ворсклу

У Кулача заканчивается контракт с Ворсклой. Он смотрит в сторону Европы

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов рассказал, какие перспективы продолжения карьеры у нападающего "Ворсклы" Владислава Кулача.

"У Владислава Кулача заканчивается контракт с полтавской "Ворсклой". Он становится свободным агентом.

Я точно знаю, что Кулач рассматривает перспективу не оставаться в полтавской "Ворскле". Кулач смотрит в сторону Европы, и вероятность очень высокая, что он продолжит карьеру в зарубежном клубе. В какой именно стране? Мне это пока неизвестно", - сказал Денисов.

Отметим, что Кулач с большой долей вероятности выиграет бомбардирскую гонку УПЛ. Перед последним туром у Влада 14 голов, а у его ближайшего преследователя (Цыганкова) 12 точных ударов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Александр Денисов Владислав Кулач
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (2)
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ПетроФ (Луцьк)
07.05.2021 в 21:26
-польша
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Artemanat (Кривой Рог)
07.05.2021 в 20:53
Уже ездил в Европу,а заиграл только в УПЛ!
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