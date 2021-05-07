Билетов на матч Колос – Динамо не будет в свободной продаже. Клубы опасаются провокаций со стороны ультрас киевлян

Заключительный матч 26-го тура Премьер-лиги между "Колосом" и " Динамо " пройдет с болельщиками на трибунах. Правда, допуск болельщиков на стадион будет связан с некоторыми ограничениями.

В онлайне продажи билетов не будет, они будут распространяться между поклонниками "Колоса" и "Динамо" только через клубы.

Такие меры связаны с тем, чтобы не допустить на трибунах арены в Ковалевки беспорядков, которые могут возникнуть после приезда в гости к "Колосу" ультрас киевлян, чтобы не повторилась ситуация, которая имела место быть в полуфинале Кубка Украины в Тернополе .

Также организаторы матча также опасаются провокаций возле стадиона, поэтому ожидается, что к стадиону в день встречи "Колоса" с "Динамо" будут стянуты дополнительные силы полиции.

Напомним, что турнирного значения эта игра не имеет. "Динамо" еще в 23-м туре официально стало чемпионом Украины. "Колос" же благодаря победе над "Александрией" в среду обеспечил себе путевку в Лигу Конференций.