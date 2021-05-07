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Билетов на матч Колос – Динамо не будет в свободной продаже. Клубы опасаются провокаций со стороны ультрас киевлян

Премьер-лига
(2 голосов)

Попасть на матч можно будет попасть только по пригласительным

Билетов на матч Колос – Динамо не будет в свободной продаже. Клубы опасаются провокаций со стороны ультрас киевлян

facebook.com/wbc.kyiv

Новина українською

Заключительный матч 26-го тура Премьер-лиги между "Колосом" и "Динамо" пройдет с болельщиками на трибунах. Правда, допуск болельщиков на стадион будет связан с некоторыми ограничениями.

В онлайне продажи билетов не будет, они будут распространяться между поклонниками "Колоса" и "Динамо" только через клубы.

Такие меры связаны с тем, чтобы не допустить на трибунах арены в Ковалевки беспорядков, которые могут возникнуть после приезда в гости к "Колосу" ультрас киевлян, чтобы не повторилась ситуация, которая имела место быть в полуфинале Кубка Украины в Тернополе.

Также организаторы матча также опасаются провокаций возле стадиона, поэтому ожидается, что к стадиону в день встречи "Колоса" с "Динамо" будут стянуты дополнительные силы полиции.

Напомним, что турнирного значения эта игра не имеет. "Динамо" еще в 23-м туре официально стало чемпионом Украины. "Колос" же благодаря победе над "Александрией" в среду обеспечил себе путевку в Лигу Конференций.

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В статье: Динамо (Киев) Колос (Ковалевка)
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Комментарии (3)
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янковский ян (Запорожье)
07.05.2021 в 22:23
Ну и что теперь такие меры будут на каждом матче?
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kalimeras21 (Город)
07.05.2021 в 22:07
так наоборот же надо! пусть ультрасы едут! там же все здоровые? 3,14таров нет? все патриоты? и после матча сразу в ато
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ReDStorm (Одесса)
07.05.2021 в 22:01
Кучка ушлёпков портит людям нормальную возможность сходить на стадион, в том числе и с детьми... Когда уже вроде и потеплело и ковидла немного успокаивается. Но не тут-то было )))
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