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Билетов на матч Колос – Динамо не будет в свободной продаже. Клубы опасаются провокаций со стороны ультрас киевлян
Попасть на матч можно будет попасть только по пригласительным
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Заключительный матч 26-го тура Премьер-лиги между "Колосом" и "
В онлайне продажи билетов не будет, они будут распространяться между поклонниками "Колоса" и "Динамо" только через клубы.
Такие меры связаны с тем, чтобы не допустить на трибунах арены в Ковалевки беспорядков, которые могут возникнуть после приезда в гости к "Колосу" ультрас киевлян, чтобы не повторилась ситуация, которая имела место быть
Также организаторы матча также опасаются провокаций возле стадиона, поэтому ожидается, что к стадиону в день встречи "Колоса" с "Динамо" будут стянуты дополнительные силы полиции.
Напомним, что турнирного значения эта игра не имеет. "Динамо" еще в 23-м туре официально стало чемпионом Украины. "Колос" же благодаря победе над "Александрией" в среду обеспечил себе путевку в Лигу Конференций.
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