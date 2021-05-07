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Поворознюк: В нынешнем сезоне УПЛ Ингулец заслуживал большего

Премьер-лига
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Но свою задачу по сохранению прописки в УПЛ команда выполнила

Поворознюк: В нынешнем сезоне УПЛ Ингулец заслуживал большего

Новина українською

Президент "Ингульца" Александр Поворознюк прокомментировал выступление команды в нынешнем сезоне УПЛ и рассказал, когда могут состояться первые матчи на новом стадионе в Петрово.

"В осенней части нынешнего сезона за "Ингулец" выступали преимущественно те футболисты, которые добывали путевку в Премьер-лигу.

И хотя разница между элитным дивизионом и первым довольно существенна, однако обошлось без провальных поединков. А благодаря качественному тренировочному процессу во время зимнего перерыва и доукомплектации удалось без срывов пройти вторую половину чемпионата УПЛ и выполнить главное задание: сохранить "прописку" в классе сильнейших. Хотя, если принимать во внимание организацию командных действий, то, на мой взгляд, "Ингулец" заслуживал большего.

Что касается строительства нового стадиона, то пока не все идет гладко, однако прилагаются усилия, чтобы уже осенью "Ингулец" проводил домашние матчи в Петрово", - сказал Поворознюк.

Напомним, что "Ингулец" за тур до финиша УПЛ занимает 11-е место с 26 очками.

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В статье: Ингулец (Петрово) Александр Поворознюк
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