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Поворознюк: В нынешнем сезоне УПЛ Ингулец заслуживал большего
Но свою задачу по сохранению прописки в УПЛ команда выполнила
Президент "
"В осенней части нынешнего сезона за "Ингулец" выступали преимущественно те футболисты, которые добывали путевку в Премьер-лигу.
И хотя разница между элитным дивизионом и первым довольно существенна, однако обошлось без провальных поединков. А благодаря качественному тренировочному процессу во время зимнего перерыва и доукомплектации удалось без срывов пройти вторую половину чемпионата УПЛ и выполнить главное задание: сохранить "прописку" в классе сильнейших. Хотя, если принимать во внимание организацию командных действий, то, на мой взгляд, "Ингулец" заслуживал большего.
Что касается строительства нового стадиона, то пока не все идет гладко, однако прилагаются усилия, чтобы уже осенью "Ингулец" проводил домашние матчи в Петрово", - сказал Поворознюк.
Напомним, что "Ингулец" за тур до финиша УПЛ занимает 11-е место с 26 очками.
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