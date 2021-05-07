  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Не Болонья. Журналист назвал три клуба Серии А, которые интересуются Супрягой
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не Болонья. Журналист назвал три клуба Серии А, которые интересуются Супрягой

Премьер-лига
(2 голосов)

Ближе к лету начинается новая трансферная сага

Не Болонья. Журналист назвал три клуба Серии А, которые интересуются Супрягой

фото: Ю.Юрьев/dynamo.kiev.ua

Новина українською

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга в летнее трансферное окно может стать игроком одного из клубов Серии А.

Как сообщает ведущий ТаТоТаке, интерес к форварду, в частности, проявляют "Фиорентина", "Торино" и "Верона".

Сумма трансфера игрока может составить 7-8 млн евро.

Напомним, что в прошлом сезоне СМИ активно сватали в "Болонью".

В текущем сезоне во всех турнирах Супряга сыграл в 29 матчах, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Фиорентина (Флоренция) Торино (Италия) Верона Владислав Супряга ТаТоТаке
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТаТоТаке

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...