Не Болонья. Журналист назвал три клуба Серии А, которые интересуются Супрягой

Нападающий "Динамо" Владислав Супряга в летнее трансферное окно может стать игроком одного из клубов Серии А.

Как сообщает ведущий ТаТоТаке, интерес к форварду, в частности, проявляют "Фиорентина", "Торино" и "Верона".

Сумма трансфера игрока может составить 7-8 млн евро.

Напомним, что в прошлом сезоне СМИ активно сватали в "Болонью".

В текущем сезоне во всех турнирах Супряга сыграл в 29 матчах, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.