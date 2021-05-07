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Не Болонья. Журналист назвал три клуба Серии А, которые интересуются Супрягой
Ближе к лету начинается новая трансферная сага
фото: Ю.Юрьев/dynamo.kiev.ua
Нападающий "Динамо"
Как сообщает ведущий ТаТоТаке, интерес к форварду, в частности, проявляют "Фиорентина", "Торино" и "Верона".
Сумма трансфера игрока может составить 7-8 млн евро.
Напомним, что в прошлом сезоне СМИ активно сватали в "Болонью".
В текущем сезоне во всех турнирах Супряга сыграл в 29 матчах, забил 3 гола и отдал 5 голевых передач.
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Источник:ТаТоТаке
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