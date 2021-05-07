Степаненко: Мы проиграли три трофея, цель не выполнена

Полузащитник " Шахтера " Тарас Степаненко рассказал о победе над "Минаем" (4:0), втором в карьере дубле и эмоциях в конце чемпионата

– Тарас, этот дубль стал вторым в твоей карьере. Какие испытываешь эмоции?

– Всегда приятно забить гол. В этом сезоне я не забивал и думал, так уже и закончу его без голов. Рад, что отличился, а "Шахтер" выиграл, теперь в хорошем настроении могу готовиться к сборной.

– Две голевые передачи тебе отдал Додо. У вас есть отработанная на тренировках схема?

– В последнее время мы говорили, что нужно больше подавать в штрафную, так как тяжело проходить насыщенную оборону. Пошли пасы, я забил, Дентиньо в штангу попал – моменты были. А второй гол провели после контратаки. Додо мог и сам пробивать, но ему было неудобно, потом мяч отскочил, и он сбросил мне под удар, а я забил. Первый гол более наигранный, чем второй.

– После забитого мяча ты отправлял на трибуну воздушные поцелуи, кому они предназначались?

– Жена присутствовала на матче, ей и посвятил голы. Она всегда меня поддерживает, потому своей семье все и посвящаю.

– "Шахтер" победил с крупным счетом. "Минай" смог удивить?

– О сопернике тяжело что-то сказать, были какие-то вопросы перед матчем. Мы не знали, будет он или нет, два раза разминались, и в первом тайме им это сыграло на руку. В один момент мы были очень ослаблены и теряли много мячей, давали мало движения и, было видно по игре, не могли забить. Честно говоря, первый тайм вышел не очень, а уже в перерыве Мистер дал немного встряски, и уже по-другому начали двигаться. Что до соперника, то "Минай" идет на последнем месте. Команда делала что могла, в основном оборонялась. В первой половине противник вообще играл в пять защитников, там практически все были сзади.

– Победа над "Минаем" гарантировала место в квалификации Лиги чемпионов следующего сезона. Цель достигнута?

– Нет, цель не достигнута. Мы проиграли три трофея, цель не выполнена. А это самый минимум, который мы должны были сделать. Никакой радости и эйфории нет, просто сделали то, что обязаны были.