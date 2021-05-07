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Шепелев: Доходит до смешного, когда Монзуль судит пять матчей Динамо из пяти

Премьер-лига
(2 голосов)

Но относятся киевляне к Екатерине нормально

Шепелев: Доходит до смешного, когда Монзуль судит пять матчей Динамо из пяти

Новина українською

Полузащитник "Динамо" Владимир Шепелев в интервью журналу "Футбол" поделился мнением о женском футболе и судействе Екатерины Монзуль в УПЛ.

— Как вы относитесь к Монзуль? Должны женщины судить мужчин?

— Она хороший арбитр, но у нее долж­ны быть помощники, которые подска­жут, когда она ошибается. Мы к ней нор­мально относимся. Просто иногда до смешного доходит, когда она судит пять наших игр из пяти. Это перебор.

— Можете представить, что когда-то женщинам разрешат играть за мужские команды?

— Мне сложно это представить, но можно было бы попробовать. Но только ради шоу. Со спортивной точки зрения это как-то неправильно. Мужской фут­бол силовой, а женский более мягче. Как бы они играли против мужчин? Я не хо­тел бы играть против женщин.

— Кого-нибудь из игроков женской сборной Украины знаете?

— Я смотрел последние игры с Север­ной Ирландией, но на фамилии не обра­щал внимания. Наши девушки хорошо играли, но где-то недоработали и не вышли на Евро.

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В статье: Динамо (Киев) Владимир Шепелев Екатерина Монзуль
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Источник:
dynamo.kiev.ua

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Комментарии (1)
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ascent (Луксор)
07.05.2021 в 23:21
Нытик, пол команды нытиков и ябед. Правильно Катя сказала: "Давай, Вербич, играй! Только плачешь"
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