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Шепелев: Доходит до смешного, когда Монзуль судит пять матчей Динамо из пяти
Но относятся киевляне к Екатерине нормально
Полузащитник "
— Как вы относитесь к Монзуль? Должны женщины судить мужчин?
— Она хороший арбитр, но у нее должны быть помощники, которые подскажут, когда она ошибается. Мы к ней нормально относимся. Просто иногда до смешного доходит, когда она судит пять наших игр из пяти. Это перебор.
— Можете представить, что когда-то женщинам разрешат играть за мужские команды?
— Мне сложно это представить, но можно было бы попробовать. Но только ради шоу. Со спортивной точки зрения это как-то неправильно. Мужской футбол силовой, а женский более мягче. Как бы они играли против мужчин? Я не хотел бы играть против женщин.
— Кого-нибудь из игроков женской сборной Украины знаете?
— Я смотрел последние игры с Северной Ирландией, но на фамилии не обращал внимания. Наши девушки хорошо играли, но где-то недоработали и не вышли на Евро.
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