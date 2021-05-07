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Анастасия Романюк - вторая женщина главный арбитр в истории УПЛ
Это дебют Анастасии в УПЛ
womensfootball.com.ua
Арбитр Анастасия Романюк
Для 37-летней рефери это дебютное назначение в качестве главного арбитра в УПЛ.
Анастасия Романюк — арбитр категории ФИФА с 2015 года.
Она работала четвертым судьей в составе
Награждена призом "Лучший арбитр первой лиги" по итогам 2020 года.
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