Анастасия Романюк - вторая женщина главный арбитр в истории УПЛ

Арбитр Анастасия Романюк получила назначение на поединок 26-го тура УПЛ "Львов" – "Олимпик".

Для 37-летней рефери это дебютное назначение в качестве главного арбитра в УПЛ.

Анастасия Романюк — арбитр категории ФИФА с 2015 года.

Она работала четвертым судьей в составе украинской женской бригады арбитров на матче сборных Сан-Марино и Гибралтара в рамках Лиги наций.

Награждена призом "Лучший арбитр первой лиги" по итогам 2020 года.