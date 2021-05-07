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Тайсон: Хотел уехать из Украины уже после истории с расизмом

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец вспомнил скандал, который случился в 2019-м

Тайсон: Хотел уехать из Украины уже после истории с расизмом

shakhtar.com

Новина українською

Экс-полузащитник "Шахтера" Тайсон вспомнил о том, как он переживал расисткий скандал, который случился в матче с "Динамо" в 2019 году.

"Это эпизод, который до сих пор меня расстраивает. Я уже девять лет играл в Украине и никогда не думал, что пройду через это.

Когда это случилось впервые – я стерпел и никак не отреагировал. Во второй раз я уже не выдержал, потому что люди сталкиваются с подобным отношением каждый день.

Не только я прошел через это. Бывает, что люди идут в магазин, а охрана следит за ними очень пристально. Мы все одинаковые. Люди должны понимать, что нет черного или белого цвета кожи, мы все одинаковые

В тот момент я уже хотел уехать из Украины. Потом, с более спокойной головой обдумал и отпустил ситуацию. Эта ситуация, от которой мне очень больно, которую я не могу забыть, но стараюсь не вспоминать тот случай и не грустить", – сказал Тайсон.

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В статье: Тайсон Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри) Расистский скандал во время Классического
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Источник:
UOL Esporte

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Комментарии (2)
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болельщик_футбола (Донецк)
08.05.2021 в 00:14
как вы уже задолбали... хочешь уехать так уедь по человечески... неженки трындец...
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ПетроФ (Луцьк)
07.05.2021 в 23:42
був би ти людиною, то до тебе і відносилися би людські. а якщо ти на полі був скотиною то і получив відповідь.
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