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Тайсон: Хотел уехать из Украины уже после истории с расизмом
Бразилец вспомнил скандал, который случился в 2019-м
shakhtar.com
Экс-полузащитник "
"Это эпизод, который до сих пор меня расстраивает. Я уже девять лет играл в Украине и никогда не думал, что пройду через это.
Когда это случилось впервые – я стерпел и никак не отреагировал. Во второй раз я уже не выдержал, потому что люди сталкиваются с подобным отношением каждый день.
Не только я прошел через это. Бывает, что люди идут в магазин, а охрана следит за ними очень пристально. Мы все одинаковые. Люди должны понимать, что нет черного или белого цвета кожи, мы все одинаковые
В тот момент я уже хотел уехать из Украины. Потом, с более спокойной головой обдумал и отпустил ситуацию. Эта ситуация, от которой мне очень больно, которую я не могу забыть, но стараюсь не вспоминать тот случай и не грустить", – сказал Тайсон.
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