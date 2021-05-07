Тайсон: Хотел уехать из Украины уже после истории с расизмом

Экс-полузащитник " Шахтера " Тайсон вспомнил о том, как он переживал расисткий скандал, который случился в матче с "Динамо" в 2019 году.

"Это эпизод, который до сих пор меня расстраивает. Я уже девять лет играл в Украине и никогда не думал, что пройду через это.

Когда это случилось впервые – я стерпел и никак не отреагировал. Во второй раз я уже не выдержал, потому что люди сталкиваются с подобным отношением каждый день.

Не только я прошел через это. Бывает, что люди идут в магазин, а охрана следит за ними очень пристально. Мы все одинаковые. Люди должны понимать, что нет черного или белого цвета кожи, мы все одинаковые

В тот момент я уже хотел уехать из Украины. Потом, с более спокойной головой обдумал и отпустил ситуацию. Эта ситуация, от которой мне очень больно, которую я не могу забыть, но стараюсь не вспоминать тот случай и не грустить", – сказал Тайсон.