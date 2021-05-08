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Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей последнего тура УПЛ
Расписание ТВ-трансляций последнего тура УПЛ
tsena.co.bw
Уже завтра стартует заключительный, 26-й тур
14 команд сыграют семь матчей, ну а мы традиционно даем вам расписание поединков с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.
9 мая (воскресенье)
Заря - Александрия 14:00 - УНИАН
Колос - Динамо 14:00 – Футбол 2
Мариуполь - Десна 14:00 Футбол 1
Минай - Ворскла 14:00 Футбол 3
Шахтер - Ингулец 17:00 Футбол 1
Днепр-1 - Рух 17:00
Львов - Олимпик 17:00 Футбол 2
Также напомним, что матчи Заря - Александрия и Днепр-1 - Рух можно будет посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Football Hub.
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