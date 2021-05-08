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Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей последнего тура УПЛ

Премьер-лига
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Расписание ТВ-трансляций последнего тура УПЛ

Где и когда смотреть видео LIVE онлайн-трансляции матчей последнего тура УПЛ

tsena.co.bw

Новина українською

Уже завтра стартует заключительный, 26-й тур УПЛ, матчи которого состоятся в воскресенье.

14 команд сыграют семь матчей, ну а мы традиционно даем вам расписание поединков с сеткой телевизионных трансляций в прямом эфире.

9 мая (воскресенье)

Заря - Александрия 14:00 - УНИАН

Колос - Динамо 14:00 – Футбол 2

Мариуполь - Десна 14:00 Футбол 1

Минай - Ворскла 14:00 Футбол 3

Шахтер - Ингулец 17:00 Футбол 1

Днепр-1 - Рух 17:00

Львов - Олимпик 17:00 Футбол 2

Также напомним, что матчи Заря - Александрия и Днепр-1 - Рух можно будет посмотреть в прямом эфире на Youtube-канале Football Hub.

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В статье: ФК Мариуполь Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) ФК Львов Олимпик (Донецк) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) ФК Александрия Рух (Львов) Ингулец (Петрово) Колос (Ковалевка) ФК Минай СК Днепр-1
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