Рациональная Заря, парадокс Колоса. Эксперты о 25-м туре УПЛ

Бывший тренер донецкого "Металлург", "Говерлы", "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов вместе с бывшим арбитром ФИФА Сергеем Шебеком делятся впечатлениями от предпоследнего тура УПЛ.

"Динамо" - "Мариуполь" 0:0

Александр Севидов: Игра динамовцев отличалась от предыдущего тура, в этом матче они допустили много ошибок, как в обороне, так и в последних фазах атак. Им просто не хватало точной, а главное последней передачи. Суперактивный Буяльский выглядел не очень впечатляюще, да и другие игроки не лучше. Тот же Цыганков, Попов допускали много ошибок, что для их уровня не позволительно. Хотя видно было, что киевляне не хотели проигрывать и завершать сезон на минорной ноте.

Можно сказать, что была равная игра. В первом тайме может и "Динамо" владело небольшим преимуществом, но без моментов у ворот азовцев. Во второй половине после удаления де Пены предполагалось, что "Мариуполь" будет выглядеть активнее, но они не рискнули раскрываться, боясь пропустить, играли на контратаках, и ничья для них была приемлемым результатом. Выход Чеха продемонстрировал, что хозяева поля стремятся в первую очередь не проиграть. Ничья - закономерная, вряд ли "Динамо" заслуживало три очка, как, впрочем, и "Мариуполь".

"Днепр-1" - "Заря" 0:1

Сергей Шебек: Фактически VAR помог добыть победу луганчанам. Основные события произошли во втором тайме. Сначала на 68-й минуте всевидящий телевизор углядел грубое нарушение со стороны Игнатенко, хотя арбитр первоначально показал игроку днепрян желтую карточку. И как казалось, вердикт был верным. Но затем под воздействием экрана пришлось поменять решение. После этого "Заря" завладела инициативой, и воспользовалась пространством, проникая чаще в штрафную соперника. Одна из атак закончилась нарушением со стороны Тейлора, но арбитр не видел детали единоборства, и лишь после вмешательства VAR "Заря" получила право на пенальти. Юрченко хладнокровно исполнил приговор.

В первом тайме игра была абсолютно равной, без моментов, команды попеременно владели инициативой в основном на подступах к штрафной друг друга. Запомнились лишь два опасных удара со стороны обеих соперников - Пихаленок здорово пробил с 20 метров в угол, но вратарь спас, а Кочергин пробил мимо. Второй тайм начался с мощного удара Иванисении, и, если бы не стойка, быть голу. У команд наблюдались проблемы в создании моментов, коих почти не было.

При средней зрелищности игры "Заря" добилась рациональной и не яркой победы. Команда не показывает тот быстрый и темповой футбол, который видели в прошлом чемпионате и в первом круге. Победы ей даются очень тяжело и натужно. Завоевали "бронзу" благодаря тому, что другие конкуренты играли не стабильно, и уровень их игры значительно снизился.

"Ворскла" - "Десна" 1:1

Александр Севидов: Матч был поделен на несколько отрезков. Полтавчане начали очень хорошо, контролировали игру, создавали моменты, как-то у них все легко получалось в отличие от прошлого поединка с киевским "Динамо", где "Ворсклы" не было видно на футбольном поле. Логично, что забили гол, и первый тайм закончился с их преимуществом.

Но с началом второго тайма хозяева неоправданно прижались к своим воротам, начали играть глубже, спокойно давали начинать и развивать атаки сопернику. А "Десна", почувствовав потерю инициативы, воспользовалась этим. Пошли одна за другой опасные атаки, забили гол, впоследствии могли еще отличиться (моменты Гуцуляк и Безбородько).

Фото - ФК "Ворскла"

Правда, потом "Ворскла" выровняла игру, но удаление в их составе в конце повлияло, на что им пришлось отбиваться и с трудом сохранить ничейный счет. Конечно, команды недовольны таким результатом, но эта ничья все равно в пользу "Десны", так как она осталась выше в турнирной таблице. Сама игра очень понравилась, прошла на хороших скоростях, с эмоциями и азартом, много борьбы, неуступчивости, одним словом - показали качественный футбол. На мой взгляд, результат достаточно закономерный, были моменты как у одних, так и других ворот. А кто из них будет играть в еврокубках, покажет последний тур.

"Александрия" - "Колос" 0:2

Сергей Шебек: Игры нет, но есть место в еврокубке. Парадокс. Так можно сказать о сельской команде "Колос". Ничего не показывает, не блещет никакими остроумными комбинациями, но забивает голы в основном со стандартов или с пенальти. Если вспомнить недавний матч 23-го тура против "Ворсклы", где команда выиграла со счетом 3:0, то два гола забила после стандарта, и один с натянутого 11-метрового удара. Так было и в этой игре. Сначала выдуманный пенальти со стороны арбитра, затем гол после стандарта, где была и ошибка вратаря. Везет, так везет, и ничего с этим не поделаешь.

Первый тайм прошел со стороны обеих команд сумбурно, играли без ворот и без моментов. Произвели по одному не опасному удару, и больше то отметить нечего. А перед перерывом "Колосу" сопутствовало везение в виде ошибочного подарка - пробитие удара с "точки". Второй тайм ничего не поменял, у коваливцев ноль моментов, правда, счет 2:0.

"Александрия" после второго пропущенного мяча начала играть активно, завладела инициативой, и могла сократить счет, вернуть интригу в матче. Вантух обязан был забивать после подачи с фланга, пробивал головой, но мяч предательски разминулся в нескольких сантиметрах рядом со стойкой. Так, "Колос" с невыразительной игрой стал участником еврокубков.

"Ингулец" - "Львов" 1:0

Сергей Шебек: Кому победа была больше нужна, тот и выиграл. "Львов" решил задачу по сохранению прописки в элите раньше, и вышел на игру, видимо, не совсем мотивированным. Не было той страсти, желания победить, тех качеств, которые мы видели совсем недавно. Как пример, в последнем поединке в Мариуполе. "Ингулец" забив быстрый гол, контролировал процесс до конца поединка, не позволив ничего создать сопернику. Единственный опасный момент был у их ворот на 14-й минуте, когда Ныч пробил головой, но к счастью для хозяев в перекладину. В игре было много брака со стороны обеих команд, суеты и мало футбола. Второй тайм ничего не поменял. Хозяева активнее, гости в обороне, и опять футбол низкого качества. Ничего серьезного, ничего интересного. "Ингулец" дождался финального свистка, а с ним и сохранение прописки в высшей лиге.