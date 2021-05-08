Бартулович продлил контракт с Ингульцем на два года

Полузащитник "Ингульца" Младен Бартулович прокомментировал окончания сезона в УПЛ и свои дальнейшие планы в клубе:

"Победный гол "Львову" получился красивым? Был большой простор в центре поля, я протянул мяч ближе к штрафной, и решился на дальний удар. Мяч хорошо отскочил от газона и залетел в сетку, как было мной задумано.

Мы очень рады, что остались в Украинской Премьер-Лиге на следующий сезон. Этот сезон в УПЛ был большим опытом для многих ребят из "Ингульца”. Надеемся в следующем сезоне сделать прогресс, а также лучше выступить, чем в этом сезоне. Будем все для этого делать.

Какие у меня планы, остаюсь я в команде? Да, я остаюсь в "Ингульце", продлил контракт еще на два сезона", - сказал Бартулович.