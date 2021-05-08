Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бартулович продовжив контракт з Інгульцем на два роки
Союз укладено
Фото: ФК Ингулец/Автор - неизвестен
Півзахисник “Інгульця” Младен Бартулович прокоментував закінчення сезону в УПЛ і свої подальші плани у клубі:
“Переможний гол “Львову” вийшов красивим? Був великий простір в центрі поля, я протягнув м'яч ближче до штрафного, і зважився на дальній удар. М'яч добре відскочив від газону і залетів у сітку, як було мною задумано.
Ми дуже раді, що залишилися в Українській Прем'єр-Лізі на наступний сезон. Цей сезон в УПЛ був великим досвідом для багатьох хлопців з “Інгульця”. Сподіваємося в наступному сезоні зробити прогрес, а також краще виступити, ніж в цьому сезоні. Будемо все для цього робити.
Які у мене плани, залишаюся я в команді? Так, я залишаюся в “Інгульці”, продовжив контракт ще на два сезони”, - сказав Бартулович.
Нагадаємо, що Младен приєднався до “Інгульця” взимку 2020-го. Хорват разом із командою піднявся з Першої Ліги до УПЛ, а у першому сезоні у Вищій Лізі він провів 19 матчів, забивши сім голів.
Популярное сейчас
- Не без вклада Шевченко. Игорь Суркис рассказал о своем любимом клубе в Европе
- Русин может продолжить карьеру в Днепре-1
- "Я тебе ушки подрежу" - Суркис рассказал, как он мотивирует Миколенко
- Минай официально покидает УПЛ. Таблица УПЛ 2020/21
- Сколько зарабатывают футболисты Динамо? Зарплаты в 2021 году - ВИДЕО
- Вне политики. Руслан Малиновский отпраздновал день рождения с Коваленко и Миранчуком. ФОТО