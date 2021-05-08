Бартулович продовжив контракт з Інгульцем на два роки

Півзахисник “Інгульця” Младен Бартулович прокоментував закінчення сезону в УПЛ і свої подальші плани у клубі:

“Переможний гол “Львову” вийшов красивим? Був великий простір в центрі поля, я протягнув м'яч ближче до штрафного, і зважився на дальній удар. М'яч добре відскочив від газону і залетів у сітку, як було мною задумано.

Ми дуже раді, що залишилися в Українській Прем'єр-Лізі на наступний сезон. Цей сезон в УПЛ був великим досвідом для багатьох хлопців з “Інгульця”. Сподіваємося в наступному сезоні зробити прогрес, а також краще виступити, ніж в цьому сезоні. Будемо все для цього робити.

Які у мене плани, залишаюся я в команді? Так, я залишаюся в “Інгульці”, продовжив контракт ще на два сезони”, - сказав Бартулович.