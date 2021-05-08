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Бартулович продовжив контракт з Інгульцем на два роки

Премьер-лига
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Бартулович продовжив контракт з Інгульцем на два роки

Фото: ФК Ингулец/Автор - неизвестен

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Півзахисник “Інгульця” Младен Бартулович прокоментував закінчення сезону в УПЛ і свої подальші плани у клубі:

“Переможний гол “Львову” вийшов красивим? Був великий простір в центрі поля, я протягнув м'яч ближче до штрафного, і зважився на дальній удар. М'яч добре відскочив від газону і залетів у сітку, як було мною задумано.

Ми дуже раді, що залишилися в Українській Прем'єр-Лізі на наступний сезон. Цей сезон в УПЛ був великим досвідом для багатьох хлопців з “Інгульця”. Сподіваємося в наступному сезоні зробити прогрес, а також краще виступити, ніж в цьому сезоні. Будемо все для цього робити.

Які у мене плани, залишаюся я в команді? Так, я залишаюся в “Інгульці”, продовжив контракт ще на два сезони”, - сказав Бартулович.

Нагадаємо, що Младен приєднався до “Інгульця” взимку 2020-го. Хорват разом із командою піднявся з Першої Ліги до УПЛ, а у першому сезоні у Вищій Лізі він провів 19 матчів, забивши сім голів.

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В статье: Младен Бартулович Ингулец (Петрово)
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