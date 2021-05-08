Минай - Ворскла. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ

Перед последним туром закрыты почти все турнирные задачи. По крайней мере, в контексте "Миная" интриги нет – закарпатская команда вылетит в Первую лигу. А вот "Ворскла" – один из двух коллективов, для которых именно последний тур чемпионата является моментом истины.

С "Десной" полтавчане борются за право сыграть в Лиге конференций. В этой борьбе "Ворскла" обязана побеждать "Минай", а также надеяться на осечку конкурента в параллельном поединке. Матч состоится 09.05.2021 в 14:00 в Ужгороде, на главной арене края стадионе "Авангард".

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Прямая онлайн видеотрансляция матча 26-го тура УПЛ состоится на телеканале "Футбол 3".