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Герой футбольного дня. Владислав Кулач

Премьер-лига
(1 голосов)

Нужно ли что-то менять?

Герой футбольного дня. Владислав Кулач

Фото - Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Нетипичная и редкая как для чемпионата Украины ситуация – когда лучшим бомбардиром лиги становится представитель не первой, не второй и даже не третьей команды турнирной таблицы. За тур до финиша Владислав Кулач, принадлежащей "Ворскле", опережает Виктора Цыганкова на два гола в списке бомбардиров. В последнем туре "Динамо" сыграет против крепкого "Колоса", а "Ворскла" – против безнадежного "Миная". У Кулача отличные шансы выиграть эту гонку.

И сразу пошли разговоры о переезде в Европу. У Кулача истекает срок контракта с "Ворсклой", поэтому легко можно допустить, что на лучшего бомбардира УПЛ в статусе свободного агента найдутся претенденты. Однако Кулачу нужно максимально хорошо взвесить свой выбор. На протяжении своей карьеры он сменил уже восемь (!) клубов, дважды уезжал заграницу (в чемпионаты Турции и Венгрии), но лучше всего раскрылся именно в "Ворскле".

Герой футбольного дня. Владислав Кулач - изображение 1

В сезоне 2017/18 он забил за полтавчан шесть голов в УПЛ, что было личным сезонным рекордом результативности Владислава в рамках чемпионата. Сегодня же этот рекорд побит более чем в два раза. Но главный нюанс этой истории заключается в том, что все бомбардирские успехи Кулача связаны лишь с одной командой.

В "Заре" и "Александрии" он откровенно провалился, за рубежом ("Гонвед" и "Эскишехирспор") тоже не пошло, на старте карьеры в "Мариуполе" и запорожском "Металлурге" не хватало стабильности. Неплохо играл за каменскую "Сталь", но эта команда была бесперспективной. Нынешняя "Ворскла" не такая. Полтавчане немало дали Кулачу, а Кулач вернул должок лучшей игрой в своей карьере. Так есть ли смысл что-то менять?

К тому же "Ворскла" близка к выходу на международную арену. Надо победить в последнем туре "Минай" и надеяться, что "Десна" не возьмет максимум с "Мариуполем". Это далеко не фантастический сценарий.

С другой стороны, Кулачу 28 и сейчас он показывает лучший футбол в своей карьере. Более удобный шанс показать себя в каком-то из европейских чемпионатов уже может не подвернуться. А то, что горький опыт невнятных отрезков в Турции и Венгрии не пугает Кулача, свидетельствует о его сильном характере. Всегда нужно тянуться к лучшему – даже если раньше обжигался.

"Ворскла" – добротная команда, но далеко не предел мечтаний. Из нее, как оказалось, почти невозможно попасть в сборную Украины. Даже если ты лучший бомбардир чемпионата.

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В статье: герой футбольного дня
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Комментарии (9)
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usovvictor (Kharkov)
08.05.2021 в 14:09
..."не говорите "гоп"", ...если парень активизировался в свои годы, да подобрать к нему ключик...он нахал в хорошем смысле этого слова, идет на обострение сам, бьет (решение) сам, т.е. принимает решение сам. Он понимает, что это самое его время (до тридцатки 2 года), только сейчас и решать, побывал в чемпионатах (неважно как -опыт), т.е. в нашем чемпионате его можно применить. Ворксла не единственная команда (хотя мне нравится под Максимовым), ...его бы обкатать сейчас в более высоком уровне, но решение конечно его. Хотел бы остался (продлил контракт). То что он "накидал" ничего не значит, а вот настырность - это уже нужно значимо, Он показал, что может так играть. Так что есть к чему приглянуться...
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.05.2021 в 13:32
В Динамо, потом на длинный контракт и высокая цена, потом банка, потом в аренду в Ворсклу....
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usovvictor (Kharkov)
08.05.2021 в 14:13
...хотелось бы опробовать, если подойдет, составит конкуренцию увальню...
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.05.2021 в 14:21
То пусть сделают рокировку, но зарплату Супряги не сильно захотят платить клубы УПЛ
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usovvictor (Kharkov)
08.05.2021 в 14:24
...если умный, пойдет на предложенную, чтобы "войти", а там по достижениям. Заявит себя, тогда и о з\п разговор. Если бы "дед" подобрал ключик, он со своей наглостью и уперством смог бы, ...все в его руках... Бегает то неплохо -видели рывок, значит может...
0
0
best climate (Одесса)
08.05.2021 в 13:27
Завтра всё определится, если еврокубки то остаётся, если нет, то шанс
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0
0
Artemanat (Кривой Рог)
08.05.2021 в 12:43
Кому он нужен в нормальном чемпионате? Поехать в Польшу или Венгрию то тупо, хоть бы в Бельгию нужно
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-1
vlotko (Броди)
08.05.2021 в 12:36
В чому його " героїзм "? Що аутсайдерам забивав голи, а ще надіється на фурор з невдахою Минаєм!
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+1
-1
S_Shvets (Киев)
08.05.2021 в 12:51
Взагалі-то він забив гол Шахтарю (нічия 1:1), хет-трик Зорі (перемога 4:2), забивав Дніпру-1, Олександрії, Олімпіку (в першому колі, коли це ще був претендент на місце в п'ятірці). Ну і Динамо забив - пенальті ще треба вміти реалізувати. Тому не варто перебільшувати про аутсайдерів. Проти Минаю в першому колі він не грав, а Львову забив і до перерви, і після, коли команда вже ожила.
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