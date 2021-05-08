Герой футбольного дня. Владислав Кулач

Нетипичная и редкая как для чемпионата Украины ситуация – когда лучшим бомбардиром лиги становится представитель не первой, не второй и даже не третьей команды турнирной таблицы. За тур до финиша Владислав Кулач, принадлежащей "Ворскле", опережает Виктора Цыганкова на два гола в списке бомбардиров. В последнем туре "Динамо" сыграет против крепкого "Колоса", а "Ворскла" – против безнадежного "Миная". У Кулача отличные шансы выиграть эту гонку.

И сразу пошли разговоры о переезде в Европу. У Кулача истекает срок контракта с "Ворсклой", поэтому легко можно допустить, что на лучшего бомбардира УПЛ в статусе свободного агента найдутся претенденты. Однако Кулачу нужно максимально хорошо взвесить свой выбор. На протяжении своей карьеры он сменил уже восемь (!) клубов, дважды уезжал заграницу (в чемпионаты Турции и Венгрии), но лучше всего раскрылся именно в "Ворскле".

В сезоне 2017/18 он забил за полтавчан шесть голов в УПЛ, что было личным сезонным рекордом результативности Владислава в рамках чемпионата. Сегодня же этот рекорд побит более чем в два раза. Но главный нюанс этой истории заключается в том, что все бомбардирские успехи Кулача связаны лишь с одной командой.

В "Заре" и "Александрии" он откровенно провалился, за рубежом ("Гонвед" и "Эскишехирспор") тоже не пошло, на старте карьеры в "Мариуполе" и запорожском "Металлурге" не хватало стабильности. Неплохо играл за каменскую "Сталь", но эта команда была бесперспективной. Нынешняя "Ворскла" не такая. Полтавчане немало дали Кулачу, а Кулач вернул должок лучшей игрой в своей карьере. Так есть ли смысл что-то менять?

К тому же "Ворскла" близка к выходу на международную арену. Надо победить в последнем туре "Минай" и надеяться, что "Десна" не возьмет максимум с "Мариуполем". Это далеко не фантастический сценарий.

С другой стороны, Кулачу 28 и сейчас он показывает лучший футбол в своей карьере. Более удобный шанс показать себя в каком-то из европейских чемпионатов уже может не подвернуться. А то, что горький опыт невнятных отрезков в Турции и Венгрии не пугает Кулача, свидетельствует о его сильном характере. Всегда нужно тянуться к лучшему – даже если раньше обжигался.

"Ворскла" – добротная команда, но далеко не предел мечтаний. Из нее, как оказалось, почти невозможно попасть в сборную Украины. Даже если ты лучший бомбардир чемпионата.