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Мариуполь - Десна. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча УПЛ
Мариуполь - Десна: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 09.05.2021 ⋊ УПЛ на UA-Футбол
Фото - ФК Десна / Автор невідомий
"Десна" борется с "Ворсклой" за право принять участие в Лиге конференций. Преимущество черниговцев в том, что они не зависят от результата конкурента: победа над "Мариуполем" гарантирует "Десне" как минимум пятую строчку, которая является еврокубковой.
За это подопечные Рябоконя и будут бороться. А вот "Мариуполю" уже ничего не нужно: ниже тринадцатого места команда не опустится, выше одиннадцатого не поднимется. Однако играть спустя рукава не собирается.
Матч состоится 09.05.2021 в 14:00 в Мариуполе на стадионе имени Бойко. Прямая онлайн текстовая трансляция – матч-центр UA-Футбол >>>. Анонс и прогноз матча – раздел "Украинская Премьер - лига" >>>.
Прямая онлайн видеотрансляция матча – на телеканале "Футбол 1". До начала матча и после его завершения в эфире телеканала будет работать аналитическая студия "Тур ОНЛАЙН".
В Интернете прямой эфир матча можно будет найти на платформах, ретранслирующих сигнал ТК "Футбол 1/2/3". Это, в частности, сервисы Oll.tv, Vodafone TV, Киевстар ТВ Футбол, Воля ТВ, sweet.tv и прочее.
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