  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Заря – Александрия, Колос – Динамо, Мариуполь – Десна, Минай – Ворскла. АУДИО матч-центр 26-го тура УПЛ
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Заря – Александрия, Колос – Динамо, Мариуполь – Десна, Минай – Ворскла. АУДИО матч-центр 26-го тура УПЛ

Премьер-лига
(1 голосов)

Альтернативный комментарий или звук для тех, кто не будет иметь возможности посмотреть поединки

Заря – Александрия, Колос – Динамо, Мариуполь – Десна, Минай – Ворскла. АУДИО матч-центр 26-го тура УПЛ

pfclviv.com

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют заключительные поединки первого слота 26-го тура чемпионата Украины в рамках АУДИО матч-центра.

Читайте такжеКолос сыграет с Динамо в обед. В УПЛ изменили время начала матчей последнего тура
Читайте такжеСтали известны судейские назначения на заключительный тур УПЛ
Читайте такжеКолос сыграет с Динамо в обед. В УПЛ изменили время начала матчей последнего тура

"Ворскла" поборется с "Десной" за право сыграть в Лиге конференций. Полтавчане обязаны побеждать "Минай", а также надеяться на осечку конкурента в параллельном поединке. Хватит ли мотивации киевскому "Динамо", чтобы обыграть "Колос"? А "Заре" – "Александрию"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 9 мая – в 13:50 по киевскому времени.

Комментаторы: Сергей Швец и Влад Петрушевский

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ворскла (Полтава) Заря (Луганск) Десна (Чернигов) Динамо (Киев) чемпионат Украины УПЛ Украинская Премьер-лига Колос (Ковалевка) Александрия Мариуполь Трансляция Аудио онлайн стрим Минай матч-центр
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...