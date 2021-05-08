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Заря – Александрия, Колос – Динамо, Мариуполь – Десна, Минай – Ворскла. АУДИО матч-центр 26-го тура УПЛ
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pfclviv.com
Журналисты UA-Футбол прокомментируют заключительные поединки первого слота 26-го тура чемпионата Украины в рамках АУДИО матч-центра.
"Ворскла" поборется с "Десной" за право сыграть в Лиге конференций. Полтавчане обязаны побеждать "Минай", а также надеяться на осечку конкурента в параллельном поединке. Хватит ли мотивации киевскому "Динамо", чтобы обыграть "Колос"? А "Заре" – "Александрию"? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 9 мая – в 13:50 по киевскому времени.
Комментаторы: Сергей Швец и Влад Петрушевский
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