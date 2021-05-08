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Заря - Александрия: где и когда смотреть матч УПЛ

Премьер-лига
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Где покажут в прямом эфире матч "Заря" - "Александрия", украинская Премьер-лига, 9 мая 2021

Заря - Александрия: где и когда смотреть матч УПЛ

Фото: ФК Заря

UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" проведет генеральную репетицию перед финалом кубка Украины. В матче 26-го тура команда Скрипника примет "Александрию", которая давно потеряла мотивацию в нынешнем сезоне. Однако у "горожан" должно хватать сил, так как игра в воскресенье может стать последней для Шарана во главе команды. Владимир Богданович точно захочет победно попрощаться с "Александрией".

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Смотрите матч 26-го тура УПЛ в воскресенье, 9-го мая, на канале "Униан". Начало игры в 14:00. Легальная интернет трансляция матча "Заря" - "Александрия" будет доступна на платформах Oll.tv, Megogo и Sweet.tv.

Также игру можно будет посмотреть на Youtube-канале "Football Hub".

Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью текстовой онлайн трансляции матча "Заря" - "Александрия" на UA-Футбол >>

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия
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