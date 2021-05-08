Заря - Александрия: где и когда смотреть матч УПЛ

Луганская "Заря" проведет генеральную репетицию перед финалом кубка Украины. В матче 26-го тура команда Скрипника примет "Александрию", которая давно потеряла мотивацию в нынешнем сезоне. Однако у "горожан" должно хватать сил, так как игра в воскресенье может стать последней для Шарана во главе команды. Владимир Богданович точно захочет победно попрощаться с "Александрией".

Смотрите матч 26-го тура УПЛ в воскресенье, 9-го мая, на канале "Униан". Начало игры в 14:00. Легальная интернет трансляция матча "Заря" - "Александрия" будет доступна на платформах Oll.tv, Megogo и Sweet.tv.

Также игру можно будет посмотреть на Youtube-канале "Football Hub".