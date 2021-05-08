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Кривцов: Мы провалили этот сезон. Упали ниже дна
Самокритично
Олександр Приходько
Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал достижения команды в этом сезоне:
"- 23 очка преимущества для Шахтера в прошлом сезоне. Насколько это сработало в минус в этом сезоне?
- Я не думаю, что мы после этого расслабились. Много факторов, оправдываться не хочется. Конечно, мы провалили этот сезон. Упали ниже дна. Но ты не можешь каждый сезон выигрывать чемпионство и различные трофеи. Бывают спады у команды. Я думаю, что следующий сезон мы проведем гораздо лучше.
Почему в этом сезоне провалились? Много факторов: не было отпуска, мы не отдохнули ни морально, ни физически, был короткий промежуток между полуфиналом Лиги Европы и началом нового сезона, где-то госпожа фортуна не всегда улыбалась. Как говорил известный тренер: “Имеем то, что имеем” ”, - сказал Кривцов.
За тур до окончания сезона в УПЛ "Шахтер" уступает "Динамо" девятью очками. Две недели назад киевляне оформили досрочное чемпионство. К этой неудачи "горняки" уступили в поединке за Суперкубок Украины, а также остановились на стадии 1/4 финала Кубка Украины.
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