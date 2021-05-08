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Кривцов: Мы провалили этот сезон. Упали ниже дна

Премьер-лига
(1 голосов)

Самокритично

Кривцов: Мы провалили этот сезон. Упали ниже дна

Олександр Приходько

Новина українською

Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал достижения команды в этом сезоне:

"- 23 очка преимущества для Шахтера в прошлом сезоне. Насколько это сработало в минус в этом сезоне?

- Я не думаю, что мы после этого расслабились. Много факторов, оправдываться не хочется. Конечно, мы провалили этот сезон. Упали ниже дна. Но ты не можешь каждый сезон выигрывать чемпионство и различные трофеи. Бывают спады у команды. Я думаю, что следующий сезон мы проведем гораздо лучше.

Почему в этом сезоне провалились? Много факторов: не было отпуска, мы не отдохнули ни морально, ни физически, был короткий промежуток между полуфиналом Лиги Европы и началом нового сезона, где-то госпожа фортуна не всегда улыбалась. Как говорил известный тренер: “Имеем то, что имеем” ”, - сказал Кривцов.

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За тур до окончания сезона в УПЛ "Шахтер" уступает "Динамо" девятью очками. Две недели назад киевляне оформили досрочное чемпионство. К этой неудачи "горняки" уступили в поединке за Суперкубок Украины, а также остановились на стадии 1/4 финала Кубка Украины.

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В статье: Сергей Кривцов Шахтер (Донецк)
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Комментарии (7)
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Тренерую (Столица)
08.05.2021 в 16:38
"...За тур до окончания сезона в УПЛ "Шахтер" уступает "Динамо" девятью очками..." ??? - не девятью, а одиннадцатью очками !!! ))) Статисты бл... )))
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0
0
kvna (кременчуг)
08.05.2021 в 15:56
да нет , на дне находится Минай )
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+1
-1
avatar
ФутбольнийГеній (Рівне)
08.05.2021 в 15:50
Ось так ненароком Кривцов назвав Динамо дном...
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+1
-3
Olegyurchak (Хмельницький )
08.05.2021 в 15:46
Такі костоломи як Кривцов --- це і є дно.
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+4
-3
Shilov 2020 (Кировоград )
08.05.2021 в 15:28
Молодцы вы справились с поставленной задачей! На дне же тоже кто то должен быть!
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+4
-3
avatar
scorpius (Ck)
08.05.2021 в 15:27
С эпитетами чуть переборщил, всё-таки 2 место это хотя бы шанс попасть в группу ЛЧ. Хотя, с такой игрой делать там осенью нечего.
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+3
-2
Иванисеня (Ивано Франковск)
08.05.2021 в 15:20
Все в цьому житті відносно.І якщо подивитись на Шахтар,то можна побачити-за останні 5 років-чотири чемпіонства,і в цьому році-срібло.Результат суперовий!!!Не можна постійно вигравати.Але...Гра Шахтаря-особливо у цьому 2021 році-це жах,настрій гравців-це теж жах.Я згоден з Кривцовим,що є об'єктивні якісь причини.Але ж з командою щось трапилось.І влітку вони повинні зробити певні висновки,щоб наступний сезон бути на висоті.
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+3
-5


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