Кривцов: Мы провалили этот сезон. Упали ниже дна

Защитник донецкого "Шахтера" Сергей Кривцов прокомментировал достижения команды в этом сезоне:

"- 23 очка преимущества для Шахтера в прошлом сезоне. Насколько это сработало в минус в этом сезоне?

- Я не думаю, что мы после этого расслабились. Много факторов, оправдываться не хочется. Конечно, мы провалили этот сезон. Упали ниже дна. Но ты не можешь каждый сезон выигрывать чемпионство и различные трофеи. Бывают спады у команды. Я думаю, что следующий сезон мы проведем гораздо лучше.

Почему в этом сезоне провалились? Много факторов: не было отпуска, мы не отдохнули ни морально, ни физически, был короткий промежуток между полуфиналом Лиги Европы и началом нового сезона, где-то госпожа фортуна не всегда улыбалась. Как говорил известный тренер: “Имеем то, что имеем” ”, - сказал Кривцов.