Каштру достиг отметки в 50 побед в Шахтере

Благодаря победе "Шахтера" над "Минаем" главный тренер "горняков" Луиш Каштру достиг отметки в 50 побед во главе "оранжево-черных".

41 раз дончане под руководством португальского наставника преодолевали соперников в УПЛ, шесть в Лиге Европы и трижды в Лиге Чемпионов. Еще в 16 матчах была зафиксирована ничья, а 17 поединков завершились победами оппонентов. В среднем Каштру добывал в "Шахтере" два очка за игру.

Впервые португалец победил в Украине, обыграв "Александрию" на стадионе "Ника". Самым популярным счетом для него стал 2:0, ведь восемь соперников пострадали именно с такими цифрами на табло: "Львов", "Днепр-1", "Колос", "Олимпик", "Реал", "Маккаби", "Рух" и "Ворскла".