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Каштру достиг отметки в 50 побед в Шахтере

Премьер-лига
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Последний юбилей в Украине?

Каштру достиг отметки в 50 побед в Шахтере

ФК "Шахтер" / Неизвестный автор

Новина українською

Благодаря победе "Шахтера" над "Минаем" главный тренер "горняков" Луиш Каштру достиг отметки в 50 побед во главе "оранжево-черных".

41 раз дончане под руководством португальского наставника преодолевали соперников в УПЛ, шесть в Лиге Европы и трижды в Лиге Чемпионов. Еще в 16 матчах была зафиксирована ничья, а 17 поединков завершились победами оппонентов. В среднем Каштру добывал в "Шахтере" два очка за игру.

Впервые португалец победил в Украине, обыграв "Александрию" на стадионе "Ника". Самым популярным счетом для него стал 2:0, ведь восемь соперников пострадали именно с такими цифрами на табло: "Львов", "Днепр-1", "Колос", "Олимпик", "Реал", "Маккаби", "Рух" и "Ворскла".

Напомним, что Луиш Каштру стал тренером "Шахтера" в 2019 году. За период работы в Киеве наставник завоевал с командой чемпионство Украины. Также Каштру стал первым наставником "горняков" за 14 лет, не сумевшим добыть хотя бы один трофей за целый сезон (2020/2021).

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В статье: Шахтер (Донецк) Луиш Каштру
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Источник:
Шахтер

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