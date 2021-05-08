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Маркевич: Мариуполь все задания выполнил в этом сезоне
Наставник "моряков" подвел итоги кампании
Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич поделился мыслями накануне поединка 26-го тура УПЛ против черниговской "Десны".
"Будем решать свои вопросы. Возможно, дадим немного молодежи себя проявить, так как мы все задания выполнили в этом сезоне.
Конечно, хотелось быть повыше, где мы были после первого круга, но сделаем выводы – на следующий год будет совсем другая картина", – рассказал Маркевич.
Перед последним туром у "моряков" 23 очка и команда занимает 12 место.
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Источник:Футбол 1/2/3
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
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Pianist (Киев)
08.05.2021 в 22:44
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