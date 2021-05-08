Маркевич: Мариуполь все задания выполнил в этом сезоне

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич поделился мыслями накануне поединка 26-го тура УПЛ против черниговской "Десны".

"Будем решать свои вопросы. Возможно, дадим немного молодежи себя проявить, так как мы все задания выполнили в этом сезоне.

Конечно, хотелось быть повыше, где мы были после первого круга, но сделаем выводы – на следующий год будет совсем другая картина", – рассказал Маркевич.