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Маркевич: Мариуполь все задания выполнил в этом сезоне

Премьер-лига
(1 голосов)

Наставник "моряков" подвел итоги кампании

Маркевич: Мариуполь все задания выполнил в этом сезоне

Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич поделился мыслями накануне поединка 26-го тура УПЛ против черниговской "Десны".

"Будем решать свои вопросы. Возможно, дадим немного молодежи себя проявить, так как мы все задания выполнили в этом сезоне.

Конечно, хотелось быть повыше, где мы были после первого круга, но сделаем выводы – на следующий год будет совсем другая картина", – рассказал Маркевич.

Перед последним туром у "моряков" 23 очка и команда занимает 12 место.

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В статье: ФК Мариуполь Десна (Чернигов) Остап Маркевич
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Источник:
Футбол 1/2/3

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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
08.05.2021 в 22:46
Них*ена вы не выконалы... Не отобрали очки у ДИНАМО... И на*рен Ахметов вас бездельников содержит ???
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Pianist (Киев)
08.05.2021 в 22:44
Конечно выполнил! Единственная суть существования этого странного так называемого футбольного клуба - это отобрать очки у Динамо. Именно ради этого Ринат содержит весь этот мусор. В этом сезоне очки у Динамо были типа отобраны, поэтому хозяин не зря содержал целый год этих людей. Другой вопрос, что Динамо эти очки уже до лампочки были… :))
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