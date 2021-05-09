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Колос - Динамо: когда и где смотреть онлайн матч УПЛ
UA-Футбол рассказывает, где можно будет увидеть поединок заключительного тура нашего чемпионата
Фото: UA-Футбол / Автор - Олександр Приходько
Этот поединок практически без турнирной мотивации, но у него есть очень сильный подтекст: "Колос" остаётся одним из самых неудобных соперников для киевлян. Из шести очных встреч киевляне выиграли в основное время только три. Сейчас вроде бы особой надобности у "динамовцев" убиваться за результат нет. Но разве не гложет такая статистика "бело-синих" изнутри?
Когда состоится матч "Колос" - "Динамо" и во сколько начало?
Поединок пройдёт на домашней арене ковалёвцев и состоится со зрителями. Официальный сайт "Колоса" решил не сообщать такие мелочи, сколько болельщиков смогут попасть на стадион и в какую стоимость билеты. Известно только, что квота на этот матч ограничена, а попасть на стадион можно будет лишь с билетом и паспортом.
Сама игра состоится в воскресенье, 9 мая, в 14:00.
Где смотреть онлайн матч "Колос" - "Динамо"
Очень удобно отслеживать все события на поле благодаря текстовой трансляции UA-Футбол. Вместе с ней вы не пропустите ни одного события на поле в Ковалёвке.
Официальный транслятор домашних игр "Колоса" в нынешнем сезоне - "Футбол 1/2/3". Увидеть эту встречу можно будет на канале "Футбол 2". Начало эфира в 13:55.
Легально в интернете смотрите игру на платформах, которые ведут трансляцию каналов "Футбол 1/2/3": oll.tv, sweet.tv, Vodafone TV, Київстар Футбол, TV Plus Lifecell и другие. Не забывайте, что все эти ОТТ-сервисы работают по предоплате.
Youtube-канал Подкасты UA-Футбол в воскресенье, в 14:00, проведёт специальный стрим "Матч-центр". Он будет посвящён четырём играм чемпионата Украины, которые будут проходить в это время. Вместе с ним вы сможете отслеживать события во встречах "Колос" - "Динамо", а также "Заря" - "Александрия", "Мариуполь" - "Десна", "Минай" - "Ворскла".
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