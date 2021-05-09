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Заря - Александрия: смотреть онлайн, видеотрансляция
Репетиция для луганчан перед финалом кубка страны
Фото: ФК Александрия
"Александрия" заканчивает сезон 2020/21 матчем в Запорожье, где ей будет противостоять "Заря". Для команды Виктора Скрипника это последняя игра перед кубковым финалом, который пройдет в Тернополе. Наставнику важно грамотно распределить нагрузку между футболистами, дабы те подошли в хорошей форме к решающей встрече с "Динамо".
Своя мотивация будет у Владимира Шарана. Существует вероятность того, что матч в воскресенье станет для него последним у руля "горожан". Ему точно захочется победно уйти из "Александрии", которая стала для него родной.
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9 мая. 14:00. Запорожье. Славутич Арена
"Заря" - "Александрия"
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