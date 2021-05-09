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Заря - Александрия: смотреть онлайн, видеотрансляция

Премьер-лига
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Репетиция для луганчан перед финалом кубка страны

Заря - Александрия: смотреть онлайн, видеотрансляция

Фото: ФК Александрия

UA-Футбол
Новина українською

"Александрия" заканчивает сезон 2020/21 матчем в Запорожье, где ей будет противостоять "Заря". Для команды Виктора Скрипника это последняя игра перед кубковым финалом, который пройдет в Тернополе. Наставнику важно грамотно распределить нагрузку между футболистами, дабы те подошли в хорошей форме к решающей встрече с "Динамо".

Своя мотивация будет у Владимира Шарана. Существует вероятность того, что матч в воскресенье станет для него последним у руля "горожан". Ему точно захочется победно уйти из "Александрии", которая стала для него родной.

Читайте такжеЗаря - Александрия. Анонс и прогноз на матч Чемпионата Украины на 9.05.2021

Чемпионат Украины. Favbet лига. 26-й тур
9 мая. 14:00. Запорожье. Славутич Арена
"Заря" - "Александрия"

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В статье: Заря (Луганск) ФК Александрия
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