Заря - Александрия: смотреть онлайн, видеотрансляция

"Александрия" заканчивает сезон 2020/21 матчем в Запорожье, где ей будет противостоять "Заря". Для команды Виктора Скрипника это последняя игра перед кубковым финалом, который пройдет в Тернополе. Наставнику важно грамотно распределить нагрузку между футболистами, дабы те подошли в хорошей форме к решающей встрече с "Динамо".

Своя мотивация будет у Владимира Шарана. Существует вероятность того, что матч в воскресенье станет для него последним у руля "горожан". Ему точно захочется победно уйти из "Александрии", которая стала для него родной.

Чемпионат Украины. Favbet лига. 26-й тур

9 мая. 14:00. Запорожье. Славутич Арена

"Заря" - "Александрия"