Ризнык перед игрой с Минаем: Настраиваемся только на победу

Голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык накануне прокомментировал настрой команды на выездную игру против "Миная":

"Прибыли в боевом настроении. Завтрашнюю игру ждем. И неважно, что она последняя в сезоне. Настраиваемся только на победу.

Есть потери. Игорь Пердута не сможет сыграть, дисквалификация у Якубу", - сказал Ризнык.