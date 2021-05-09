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Ризнык перед игрой с Минаем: Настраиваемся только на победу

Премьер-лига
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Решающий матч

Ризнык перед игрой с Минаем: Настраиваемся только на победу

Новина українською

Голкипер полтавской "Ворсклы" Дмитрий Ризнык накануне прокомментировал настрой команды на выездную игру против "Миная":

"Прибыли в боевом настроении. Завтрашнюю игру ждем. И неважно, что она последняя в сезоне. Настраиваемся только на победу.

Есть потери. Игорь Пердута не сможет сыграть, дисквалификация у Якубу", - сказал Ризнык.

"Минай" примет "Ворсклу" сегодня в 14:00. Закарпатцы уже покинули УПЛ, а вот подопечным Максимова нужна только победа для борьбы за еврокубки. Сейчас полтавчане занимают шестое место в УПЛ, имея одинаковое количество очков с пятой “Десной”, уступая черниговцам по дополнительным показателям.

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В статье: Ворскла (Полтава) Дмитрий Ризнык Минай
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Источник:
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