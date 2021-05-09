УПЛ. Минай - Ворскла 1:2. Перешли границу

"Ворскла" в этой напряженной борьбе за последнюю путевку в Лигу конференций не была сама себе хозяином, но противостояла теоретически самому слабому сопернику – команде, уже вылетевшей в Первую лигу. Однако "Минай" показал, что раненый зверь действительно вдвое опаснее. Закарпатцы дали такой бой, что фаворит едва увёз из Ужгорода очки.

"Ворскла" выиграла первый тайм в счете, но не обладала безусловным игровым преимуществом. Удар Ахмедзаде, удар Ткачука, активность Пыняшко и Хахлёва – "Минай" показал, что имеет характер. Закарпатцы не собирались вылетать бесславно, что и обусловило ход этого матча.

Началось все с пенальти в ворота "Ворсклы" – Кулач при защите собственных ворот на подаче углового сыграл рукой, предоставив шанс Хахлёву забить с пенальти – 1:0. По иронии судьбы в конце тайма все перевернулось с ног на голову – уже игрок "Миная" (Матич) сыграл рукой (после удара Тилля по воротам), а Кулач укрепил свои позиции в погоне бомбардиров голом с одиннадцатиметровой отметки. Но важнейший, определяющий нюанс – между этими событиями (голами с пенальти) была классная атака "Ворсклы" с передачей от Чеснакова, сбрасыванием Степанюка и точным ударом низом от Кане. Именно поэтому "Ворскла" и ушла на отдых с голевым преимуществом.

Во втором тайме не забила, но и "Минаю" не дала ничего сделать. Ничего, кроме симуляции Ахмедзаде, на которую сначала купился арбитр Романов и назначил пенальти. ВАР подкорректировал решение арбитра, изменив пенальти на желтою карточку за симуляцию.

"Ворскла" к тому времени уже знала, что "Десна" безнадежно "горит" в Мариуполе, поэтому на рожон не лезла. Команду Максимова устраивала даже ничья, но здесь, под границей с Евросоюзом, "Ворскла" прошла границу на пути в еврокубки.

А еще относительно недавно эта команда стояла на вылет из УПЛ.

Ужгород. Стадион "Авангард"

Главный арбитр: Виталий Романов (Днепр)

Ассистенты: Дмитрий Запороженко (Запорожская область), Владимир Высоцкий (Запорожье)

ФК "Минай" - "Ворскла" 1:2

Голы: Алексей Хахлев 7 (пен.) - Ибрахим Кане 14, Владислав Кулач 41 (пен.)

ФК "Минай": Андрей Попович, Тарас Сакив, Репо Малепе, Даниил Кныш (Александр Снижко 81), Василий Пыняшко (Виталий Бойко 70), Андрей Ткачук, Рустам Ахмедзаде (Угочукву Огбонная 70), Сиака Багайоко (Владислав Чушенко 46), Алексей Хахлев (Артем Милевский 76), Мислав Матич, Максим Лопырёнок

"Ворскла": Дмитрий Ризнык, Александр Скляр, Оливье Тилль, Владислав Кулач (Александр Кожевников 78), Руслан Степанюк, Сергей Яворский, Владимир Чеснаков, Вадим Сапай, Давид Пуцлин, Ибрахим Кане, Павел Ребенок (Даниил Кравчук 34)

Предупреждения: Репо Малепе 11, Сиака Багайоко 19, Алексей Хахлев 35, Мислав Матич 40, Рустам Ахмедзаде 60, Артем Милевский 90+1 - Владимир Чеснаков 69, Александр Скляр 74